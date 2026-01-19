Kamil Grabara należy do absolutnej czołówki bramkarzy Bundesligi. Polak jest drugim najlepiej ocenianym golkiperem ligi według magazynu „Kicker”. 27-latek wypadł lepiej, niż chociażby Manuel Neuer.

PressFocus Na zdjęciu: Kamil Grabara

Grabara wśród najlepszych bramkarzy Bundesligi

Kamil Grabara to jeden z kluczowych zawodników Wolfsburga. Jego zespół nie należy do najmocniejszych w Bundeslidze, więc Polak regularnie może wykazywać się swoimi umiejętnościami. Trudno jednak zatrzymać rywala niemal samemu, o czym Grabara przekonał się w przegranym aż 1:8 meczu z Bayernem Monachium. 27-latka po spotkaniu z mistrzem Niemiec krytycznie ocenił Tomasz Hajto.

Grabara wielokrotnie udowadniał, że potrafi znakomicie zareagować po porażkach. Reprezentant Polski był mocnym punktem w większości meczów Wolfsburga. W skali całego sezonu 2025/2026 Grabara spisuje się świetnie, czego odzwierciedleniem są pomeczowe oceny wystawiane przez magazyn „Kicker”. Według średniej not dziennikarzy, Polak jest drugim najlepiej ocenianym bramkarzem w Bundeslidze.

Najlepsi bramkarze w Bundeslidze według średniej not kickera. pic.twitter.com/ZgPyUdl3EI — Tomasz Urban (@tom_ur) January 19, 2026

W czołówce najlepiej oceniany bramkarzy nie znalazł się Manuel Neuer z Bayernu. Za Polakiem uplasował się również Gregor Kobel z Borussii Dortmund, którego portal Transfermarkt wycenia na 40 milionów euro. Grabara ze średnią notą 2,86 uplasował się tylko z węgierskim golkiperem Lipska, Peterem Gulcacsim.

