Grabara zaliczy transfer?! „Wolfsburg nie spełnia jego aspiracji”

Kamil Grabara jest jednym z najlepszych bramkarzy w Bundeslidze. Tego samego nie można powiedzieć o VfL Wolfsburg, które rozczarowuje. Tomasz Urban w rozmowie z WP Sportowe Fakty poruszył wątek ewentualnego transferu.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Kamil Grabara

Wolfsburg nie spełnia jego aspiracji. Grabara jest ceniony w Bundeslidze

Kamil Grabara od lipca 2024 roku jest zawodnikiem VfL Wolfsburg. Do ligi niemieckiej trafił z Kopenhagi za 13,5 mln euro. Wcześniej był związany m.in. z Ruchem Chorzów, Liverpoolem, Aarhus i Huddersfield. W Bundeslidze wyrósł na jednego z najlepszych bramkarzy w lidze. Dowodem tego jest zestawienie, jakie przygotował Kicker. Słynny magazyn umieścił go na 4. miejscu wśród najlepszych golkiperów w Bundeslidze po rundzie jesiennej. Reprezentant Polski wyprzedził m.in. Manuela Neuera z Bayernu Monachium.

Występy indywidualne Kamila Grabary są na najwyższym poziomie. Natomiast znacznie gorzej spisuje się Wolfsburg jako zespół. Wilki zajmują dopiero 14. miejsce w tabeli z przewagą trzech punktów nad strefą spadkową. Pojawiają się wątpliwości, czy obecny klub spełnia aspirację bramkarza reprezentacji Polski. Swoimi spostrzeżeniami podzielił się Tomasz Urban w rozmowie z WP Sportowe Fakty.

– Wolfsburg nie spełnia jego aspiracji i zapewne warto się rozglądać za potencjalnymi opcjami. Trzeba jednak im pomóc, spisując się dobrze właśnie w takich meczach, jak niedzielny z Bayernem. Duże kluby cenią przede wszystkim powtarzalność, którą Kamil ma. Myślę, że przewyższa potencjał „Wilków”. Bez wątpienia ma papiery, by zaistnieć w lepszym klubie – mówi Tomasz Urban dla WP Sportowe Fakty.

– Kamil spisuje się bardzo dobrze. Wielokrotnie ratował swoją drużynę przed utratą punktów i udowadniał skutecznymi interwencjami, że jest w formie. Trudno się do niego o cokolwiek przyczepić – podsumował formę Grabary ekspert Bundesligi.

W tym sezonie Grabara wystąpił w 15 meczach ligowych, w których zachował jedno czyste konto. Jego kontrakt z klubem obowiązuje do czerwca 2028 roku. Transfermarkt wycenia bramkarza na 12 milionów euro.