Mateusz Żukowski strzelił gola w trzecim meczu z rzędu. Magdeburg wygrał 3:0 i przynajmniej na chwilę wydostał się ze strefy spadkowej 2. Bundesligi.

PressFocus Na zdjęciu: Mateusz Żukowski

Żukowski najlepszym strzelcem zespołu

Mateusz Żukowski przeżywa najlepszy okres w karierze. Polak zdecydował się latem na transfer z 1. ligowego Śląska Wrocław do grającego w 2. Bundeslidze Magdeburga. Jego początek w Niemczech naznaczony był problemami zdrowotnymi. Po powrocie do zdrowia oglądamy jednak świetnie dysponowanego zawodnika.

W piątkowym meczu z Eintrachtem Brunszwik Żukowski tradycyjnie wyszedł w wyjściowym składzie. Swoją obecność na boisku zaznaczył w 41. minucie, kiedy wykazał się instynktem strzeleckim w polu karnym przeciwnika. Polak był dobrze ustawiony i z odległości kilku metrów dobił strzał swojego drużynowego kolegi. Tym samym 24-latek zdobył swoją piątą bramkę w tym sezonie.

𝐆𝐎𝐎𝐎𝐎𝐋! ⚽ MATEUSZ ŻUKOWSKI! 💥



Polak miał nosa! 👃 To już jego piąte trafienie w tym sezonie 🔥 #BundesTAK 🇩🇪 pic.twitter.com/hGBsLVTRrP — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) January 16, 2026

Magdeburg ostatecznie wygrał 3:0, dzięki czemu przynajmniej na chwilę opuścił strefę spadkową na zapleczu Bundesligi. Żukowski rozegrał w lidze dopiero sześć spotkań, a mimo tego już jest najlepszym strzelcem Magdeburga. Polski napastnik może aktualnie pochwalić się serią trzech meczów z rzędu ze zdobytą bramką.

