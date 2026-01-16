Mateusz Bogusz jest o krok od zmiany klubu. Według meksykańskich mediów Cruz Azul zgodziło się na sprzedaż reprezentanta Polski do Houston Dynamo. Kluby rozpoczęły już wymianę dokumentów dotyczących transferu.

PressFocus Na zdjęciu: Mateusz Bogusz

Bogusz wróci do MLS. Trzyletni kontrakt na stole

Mateusz Bogusz od kilku tygodni dążył do opuszczenia Cruz Azul. Reprezentant Polski nie stawiał się na treningach swojego klubu, co miało przyspieszyć jego odejście z Meksyku. Sprawa transferu 24-latka nabrała tempa, gdy zainteresował się nim amerykański zespół Houston Dynamo.

Bogusz nie potrzebował wiele czasu na uzgodnienie warunków z przedstawicielem MLS-u. Kością niezgody była kwota transferu za polskiego piłkarza. Amerykanie kilkukrotnie podnosili swoją ofertę. Według najnowszych informacji docierających od meksykańskich dziennikarzy, transfer 24-latka jest już pewny.

Cruz Azul i Houston Dynamo są na etapie wymiany dokumentów w sprawie transferu. Według informacji FOX Sports, Amerykanie zapłacą za Bogusza sześć milionów dolarów podstawy, plus kolejne cztery mln w bonusach. Dodatkowo meksykański zespół zachowa 30% praw do 24-latka.

Polak zwiąże się amerykańskim klubem trzyletnią umową, z opcją przedłużenia o 18 miesięcy. Dla Bogusza to powrót do MLS-u. Wcześniej były gracz Ruchu Chorzów bronił barw Los Angeles FC.

