Błaszczykowski trzyma kciuki za imiennika. „Chciałbym, żeby był lepszy ode mnie”

Jakub Błaszczykowski bardzo liczy na to, że Jakub Kamiński zrobi dużą karierę. W rozmowie z "Faktem" legendarny kapitan kadry i ulubieniec trybun mówi wprost, że młodszy kolega ma wszystko, aby stać się lepszym od niego samego.

SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Jakub Błaszczykowski

Błaszczykowski trzyma kciuki za Jakuba Kamińskiego

Jakub Kamiński to bez cienia wątpliwości jedno z największych odkryć 2025 roku. Skrzydłowy reprezentacji Polski oraz niemieckiego FC Koeln zaprezentował się w ostatnich miesiącach z bardzo dobrej strony. Właściwie można nawet powiedzieć, że stał się jednym z kluczowych graczy Biało-Czerwonych, od którego Jan Urban może zaczynać budowę ofensywnej formacji.

To spora zmiana, bowiem jeszcze nie tak dawno temu skrzydłowy i wychowanek Lecha Poznań był na sporym piłkarskim zakręcie. Przede wszystkim grał mało i nieregularnie. Do tego, nawet gdy znajdował się na murawie, nie były to występy zbyt przekonujące. Niemniej po odejściu z VfL Wolfsburg udało mu się odbudować. Zmiana jest zauważalna, a do tego znakomite słowa pod adresem popularnego „Kamyka” zaadresował Jakub Błaszczykowski. Legenda reprezentacji Polski w rozmowie z „Faktem” powiedziała wprost, że ma nadzieję, że Kamiński okaże się od niego lepszy.

– tał się wiodącą postacią FC Koeln i reprezentacji. Wykorzystuje swój wielki potencjał. Widać, że piłkarsko dojrzał. Doskonale patrzy się na jego grę – powiedział Jakub Błaszczykowski w rozmowie z „Faktem”.

– Chciałbym, żeby Kuba Kamiński był lepszy od Kuby Błaszczykowskiego. Po prostu najzwyczajniej w świecie mu kibicuję i trzymam za niego kciuki. Wierzę, że będzie w stanie wykrzesać ze swojej kariery jeszcze więcej niż ja. Mój imiennik ma wszelki predyspozycje ku temu, żeby tak się stało – dodał.

