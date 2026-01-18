Juventus przesądził. Arkadiusz Milik poznał swoją przyszłość

Arkadiusz Milik, który cały czas nie może wrócić na murawę, najprawdopodobniej będzie musiał pożegnać się z Juventusem. Władze klubu wkrótce chcą rozwiązać z nim kontrakt, o czym poinformował serwis "calciomercato.it".

Juventus chce rozwiązać kontrakt Arkadiusza Milika

Arkadiusz Milik ma w swojej dotychczasowej karierze wielkiego pecha. A właściwie to należy powiedzieć, że zdrowie, słabe zdrowie, gwałtownie zahamowało jego karierę. Dziś reprezentant Polski ma już bowiem prawie 32 lata na karku, a od ponad 500 dni nie może wrócić na murawę. To przede wszystkim z powodu urazu, którego nabawił się podczas przygotować do Euro 2024, ale w ostatnim czasie znów towarzyszyły mu kolejne problemy.

To wszystko powoduje, że władze Juventusu nie mają zamiaru dłużej czekać na jego powrót do gry i zapewne kolejne problemy, które mogą się pojawić. Z tego też powodu – według informacji przekazanych przez serwis „calciomercato.it” – Juventus w najbliższym czasie ma zamiar rozwiązać umowę Arkadiusza Milik. Polak i tak nie miał większej przyszłości w Starej Damie, a dzięki temu będzie miał szansę znaleźć nowego pracodawcę już tej zimy. Zainteresowanie z całą pewnością się pojawi.

Arkadiusz Milik w tym sezonie dwukrotnie znalazł się w kadrze meczowej zespołu ze stolicy Piemontu, ale po tym znów znać o sobie dały problemy zdrowotne. W sumie dla Juventusu rozegrał on w swojej karierze 75 spotkań i zdobył w nich 17 goli oraz zanotował dwie asysty. Serwis „Transfermarkt” wycenia Polaka na 1,5 miliona euro, a jego obecna umowa wygasa wraz z końcem czerwca 2027 roku.

