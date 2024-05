Bayern wreszcie wybrał nowego trenera? Porozumienie o krok

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Bayernu Monachium

Vincent Kompany blisko przejęcia Bayernu Monachium

Bayern Monachium wciąż nie ogłosił nazwiska nowego szkoleniowca, ale wszystko wskazuje na to, że oficjalnego komunikatu w tej sprawie należy się spodziewać w najbliższych dniach. Jak bowiem poinformował Fabrizio Romano, Bawarczycy są bliscy dogadania się z Vincentem Kompanym, który obecnie opiekuje się Burnley. 38-letni Belg jest zainteresowany podjęciem pracy na Allianz Arenie.

Niemiecki klub aktualnie prowadzi rozmowy z angielskim zespołem w sprawie rekompensaty, ponieważ umowa Vincenta Kompany’ego wygasa dopiero w 2028 roku. The Clarets z tytułu odejścia trenera mogą więc liczyć na kilka milionów euro. Przypomnijmy, że Burnley pod wodzą słynnego Belga awansowało do Premier League, ale po jednym sezonie spędzonym w elicie spadło do Championship.

Vincent Kompany karierę piłkarską zakończył w 2020 roku. Występujący na środku obrony zawodnik najbardziej znany jest z gry w Manchesterze City, gdzie miał okazję występować w ekipie Pepa Guardioli. To właśnie hiszpański menedżer jest inspiracją 38-latka, jeśli chodzi o pracę szkoleniowca. 89-krotny reprezentant Belgii na Etihad Stadium czterokrotnie wygrał Premier League i sięgnął po dwa Puchary Anglii. Vincent Kompany w latach 2019-2020 był grającym trenerem Anderlechtu Bruksela.