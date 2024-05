Theo Hernandez jest gotowy na transfer do Bayernu Monachium, jeśli niemiecki gigant dogada się z Milanem - informuje kataloński dziennik Mundo Deportivo. Lewy obrońca na Allianz Arenie zająłby miejsce łączonego z Realem Madryt Alphonso Daviesa.

PressFocus Na zdjęciu: Theo Hernandez

Theo Hernandez coraz bliżej Bayernu Monachium

Theo Hernandez to główny kandydat Bayernu Monachium na wzmocnienie linii obrony, jeśli z bawarskiej ekipy ostatecznie odejdzie Alphonso Davies. Przypomnijmy, że kanadyjski defensor jest poważnie łączony z przeprowadzką do Realu Madryt. Według katalońskiej gazety “Mundo Deportivo” niemiecki klub może być optymistycznie nastawiony do potencjalnego sprowadzenia Francuza na Allianz Arenę.

Czy Theo Hernandez jest lepszym piłkarzem od Alphonso Daviesa? Tak 68% Nie 32% 38 + Głosy Oddaj swój głos: Tak

Nie

Wspomniany dziennik poinformował bowiem, że Theo Hernandez jest otwarty na transfer do Bayernu Monachium i prawdopodobnie powiedziałby “tak” drużynie Die Roten. Powodzenie tej transakcji zależy jednak od dwóch ważnych czynników – Alphonso Davies musiałby opuścić zespół z Bundesligi, a do finalizacji operacji potrzebna byłaby jeszcze zgoda Milanu. Rossoneri wyceniają swoją gwiazdę na 60-80 milionów euro.

Gdyby wszystkie okoliczności sprzyjały, to Bayern Monachium zapewne usiadłby z Milanem do stołu, żeby wynegocjować jak najkorzystniejsze dla siebie warunki transferu. Co ciekawe, Theo Hernandez może zatem podążyć śladami swojego starszego brata – Lucasa – który zawodnikiem Bawarczyków był w latach 2019-2023.

Lewy obrońca Rossonerich w 44 spotkaniach aktualnego sezonu strzelił 5 bramek i zanotował 10 asyst.