Bayern traci wszechstronnego piłkarza. Ten zagra z Polakiem

Bayern nie przekonał Diera

Pogłoski znalazły potwierdzenie w oficjalnym komunikacie – Eric Dier po zakończeniu trwającego sezonu żegna się z Allianz Areną. Bayern Monachium nie zdołał zatrzymać reprezentanta Anglii, któremu 30 czerwca wygasa porozumienie z obecnym pracodawcą. 31-latek zmieni nie tylko klub, ale także i ligę. Środkowy obrońca dołączy do AS Monaco.

Dier definitywnie przeniósł się do Monachium w lecie 2024 roku, jednak już pół roku wcześniej zasilił szeregi Bawarczyków na zasadzie odpłatnego wypożyczenia z Tottenhamu. Wychowanek Sportingu rozegrał już 45 spotkań w koszulce Die Roten. Przez dwa kolejne sezony środkowy obrońca, który może także występować jako defensywny pomocnik, będzie reprezentował barwy ekipy z Księstwa.

ℹ️ Eric Dier will leave FC Bayern at the end of the season. pic.twitter.com/QI6WR1tsKi — FC Bayern (@FCBayernEN) May 2, 2025

W Monaco, w przeciwieństwie do Monachium, Dier będzie mógł liczyć na regularną grę. To właśnie perspektywa pewnego miejsca w składzie miała przekonać go do przenosin do Francji. W szatni Les Rouge et Blanc Anglik spotka się z Radosławem Majeckim. 25-latek w tym sezonie zanotował 23 mecze, w tym 15 w Ligue 1 i 8 w Lidze Mistrzów. Polak rywalizuje o miejsce w bramce z Philippem Kohnem.