Bayern Monachium rusza po Holendra. W grze także Manchester City

Bayern Monachium oraz Manchester City nadal uważnie monitorują sytuację Givairo Reada z Feyenoordu Rotterdam - donosi Fabrizio Romano. Holenderski klub nie zamierza schodzić poniżej kwoty 30 milionów euro za bocznego obrońcę.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Givairo Read na celowniku Bayernu Monachium i Manchesteru City

Bayern Monachium zakończył sezon z mistrzostwem Niemiec oraz triumfem w Pucharze Niemiec. Vincent Kompany już planuje letnie ruchy transferowe. Władze bawarskiego klubu chcą wzmocnić środek pola oraz linię defensywną. Według Fabrizio Romano, Bayern nadal uważnie obserwuje Givairo Reada, który bardzo dobrze prezentuje się w barwach Feyenoordu Rotterdam.

20-letni prawy obrońca od dłuższego czasu znajduje się na liście życzeń kilku gigantów. Kierownictwo Manchesteru City również jest jednym z klubów zainteresowanych holenderskim defensorem. Angielski zespół dysponuje znacznie większymi możliwościami finansowymi, co może ułatwić spełnienie oczekiwań Feyenoordu.

Holenderski klub oczekuje za swojego zawodnika około 30 milionów euro. W stolicy Bawarii mają jednak podchodzić do tej wyceny sceptycznie, zwłaszcza że Read dopiero buduje swoją pozycję na najwyższym poziomie. Sam zawodnik wydaje się być świadomy rosnącego zainteresowania. Niedawno zasugerował, że mógł rozegrać swoje ostatnie spotkanie w barwach Feyenoordu. Wypowiedź zawodnika tylko podsyciła spekulacje dotyczące transferu jeszcze tego lata.

🚨🇳🇱 FC Bayern and Manchester City are both still keeping close eye to Givairo Read situation for this summer.



The Dutch right back is on both clubs’ list as one of the options, monitored since December. pic.twitter.com/ov5TvajU0F — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 4, 2026

W zakończonym sezonie Givairo Read rozegrał 20 spotkań, w których zdobył dwie bramki oraz zanotował trzy asysty. Jego kontrakt z Feyenoordem obowiązuje do czerwca 2029 roku. Boczny obrońca dołączył do 16-krotnych mistrzów kraju z Volendam w 2023 roku.