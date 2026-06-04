Bayern Monachium rusza po Holendra. W grze także Manchester City

Givairo Read na celowniku Bayernu Monachium i Manchesteru City
Bayern Monachium zakończył sezon z mistrzostwem Niemiec oraz triumfem w Pucharze Niemiec. Vincent Kompany już planuje letnie ruchy transferowe. Władze bawarskiego klubu chcą wzmocnić środek pola oraz linię defensywną. Według Fabrizio Romano, Bayern nadal uważnie obserwuje Givairo Reada, który bardzo dobrze prezentuje się w barwach Feyenoordu Rotterdam.
20-letni prawy obrońca od dłuższego czasu znajduje się na liście życzeń kilku gigantów. Kierownictwo Manchesteru City również jest jednym z klubów zainteresowanych holenderskim defensorem. Angielski zespół dysponuje znacznie większymi możliwościami finansowymi, co może ułatwić spełnienie oczekiwań Feyenoordu.
Holenderski klub oczekuje za swojego zawodnika około 30 milionów euro. W stolicy Bawarii mają jednak podchodzić do tej wyceny sceptycznie, zwłaszcza że Read dopiero buduje swoją pozycję na najwyższym poziomie. Sam zawodnik wydaje się być świadomy rosnącego zainteresowania. Niedawno zasugerował, że mógł rozegrać swoje ostatnie spotkanie w barwach Feyenoordu. Wypowiedź zawodnika tylko podsyciła spekulacje dotyczące transferu jeszcze tego lata.
W zakończonym sezonie Givairo Read rozegrał 20 spotkań, w których zdobył dwie bramki oraz zanotował trzy asysty. Jego kontrakt z Feyenoordem obowiązuje do czerwca 2029 roku. Boczny obrońca dołączył do 16-krotnych mistrzów kraju z Volendam w 2023 roku.