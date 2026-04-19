FC Barcelona zagięła parol na pomocnika z Bundesligi

Johan Manzambi celem transferowym Barcelony

FC Barcelona planuje dokonać kilku poważnych wzmocnień swojego składu podczas nadchodzącego letniego okienka transferowego. Ekipa Blaugrany po raz ostatni wygrała Ligę Mistrzów jedenaście lat temu i w kolejnej kampanii ma zamiar wreszcie sięgnąć po to trofeum. Kataloński klub chce przeprowadzić przebudowę kadry, pozbywając się niepotrzebnych zawodników, a w ich miejsce sprowadzając nowych piłkarzy. Władze Barcelony liczą, że odpowiednie ruchy pozwolą drużynie wrócić na europejski szczyt.

Jak dowiedział się Ekrem Konur, kandydatem do przeprowadzki na Camp Nou jest między innymi Johan Manzambi. Mistrzowie La Ligi dołączyli do wyścigu o sprowadzenie 20-letniego pomocnika, który robi furorę na boiskach Bundesligi w koszulce Freiburga.

Szwajcarski zawodnik wzbudza ogromne zainteresowanie, więc Katalończycy będą musieli pokonać konkurencję. Mówi się, że piłkarzowi przyglądają się też Arsenal, Manchester United, Bayern Monachium, Bayer Leverkusen, Paris Saint-Germain oraz Real Madryt.

Manzambi trafił do akademii Freiburga na początku 2023 roku z Servette FC. Początkowo występował w juniorskich drużynach, lecz od sezonu 2024/2025 jest już pełnoprawnym członkiem pierwszego zespołu. W trwającej kampanii rozegrał 39 spotkań, zdobył pięć bramek i zanotował siedem asyst. Dziesięciokrotny reprezentant Szwajcarii uchodzi za jednego z najbardziej obiecujących młodych pomocników na Starym Kontynencie. Według specjalistycznego portalu „Transfermarkt” jego wartość rynkowa wynosi 35 milionów euro.