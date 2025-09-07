Bayer Leverkusen w końcu znalazł trenera? Półfinalista Euro!

Bayer Leverkusen 1 września pożegnał Erika ten Haga. Wicemistrzowie Niemiec po tygodniu poszukiwań mieli znaleźć nowego trenera. Ma zostać nim były selekcjoner, o czym informuje Patrick Berger.

Sipa US/ Alamy Na zdjęciu: Kasper Hjulmand

Bayer Leverkusen zatrudni byłego selekcjonera

Trzy mecze, jedno zwycięstwo, jedna przegrana i jeden remis – Bayer Leverkusen pod wodzą Erika ten Haga prezentował się poniżej oczekiwań. Jednak dyspozycja sportowa Die Werkself nie była jedynym powodem zakończenia współpracy z Holendrem. Dlatego były szkoleniowiec Ajaxu i Manchesteru United stracił posadę.

Kto zastąpi ten Haga? W gronie kandydatów wymieniano między innymi Ange Postecoglou, Raula Gonzaleza czy byłego trenera Juventusu. Teraz faworytem mediów jest były selekcjoner europejskiej kadry narodowej. To Kasper Hjulmand. 53-latek od 1 sierpnia 2020 roku do 19 lipca 2024 roku był odpowiedzialny za wyniki reprezentacji Danii, którą poprowadził w łącznie 54 spotkaniach.

Jak informuje Patrick Berger, Hjulmand prowadzi zaawansowane rozmowy z włodarzami ekipy z Leverkusen i już wkrótce Bayer może ogłosić zatrudnienie nowego trenera. – Umowa jeszcze nie została zawarta, ale wszystko wygląda obiecująco – dodaje reporter Sky Sport.

🚨⚫️🔴 Kasper Hjulmand (53/🇩🇰) ist in der Pole Position für den Trainer-Job bei Bayer Leverkusen. Gespräche sind nach Sky Infos weit fortgeschritten und könnten zeitnah abgeschlossen sein. Noch kein Done Deal, sieht aber gut aus. @SkySport_Ben @Sky_Marlon89 @SkySportDE — Patrick Berger (@berger_pj) September 7, 2025

Kasper Hjulmand w swoim CV ma takie ekipy, jak Lyngby BK, FC Nordsjælland i 1.FSV Mainz 05. W sezonie 2011/12 wraz z Nordsjælland sięgnął po mistrzostwo Danii. Natomiast wraz z kadrą wystąpił na Mistrzostwach Europy 2020 i dotarł do półfinału (porażka 1:2 z Anglią), Mistrzostwach Świata 2022 (koniec turnieju już w fazie grupowej), a także Euro 2024 (awans do 18 finału i porażka 0:2 z Niemcami).