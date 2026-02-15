Ależ błąd Kamila Grabary! O tym będzie się długo mówić [WIDEO]

Polscy bramkarze nie mają ostatnio łatwego czasu. Tym razem przekonał się o tym Kamil Grabara, który podał piłkę wprost pod nogi rywala przy wznowieniu gry i natychmiast został ukarany stratą gola.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Kamil Grabara

Grabara popełnił kosztowny błąd

Kamil Grabara w tym sezonie jest oczywiście podstawowym bramkarzem niemieckiego VfL Wolfsburg. Reprezentant Polski nie ma w zespole Wilków specjalnej konkurencji i trudności się też dziwić, bowiem choć zespół traci sporo goli w rozgrywkach Bundesligi, to jednak Polak zazwyczaj nie ma przy nich nic do powiedzenia. Często też jest tak, że wielokrotnie wcześniej chroni on swój zespół przed utratą gola.

Podobnie miało być dzisiaj podczas meczu z RB Lipsk, gdzie Grabara przez bardzo długi czas bardzo dobrze spisywał się bez zarzutu w bramce Wolfsburga. Wszystko zmieniło się jednak w 70. minucie meczu, gdy Polak popełnił koszmarny błąd, który kosztował jego zespół utratę gola. Podczas próby wybicia piłki od bramki podał on wprost pod nogi rywala, który to z kolei pewnie wykorzystał ten prezent od bramkarza. Dla reprezentanta Polski może to być o tyle bolesna sytuacja, że przed tą pomyłką jego zespół prowadził 1:0, a finalnie zremisował 2:2.

𝐎 𝐑𝐀𝐍𝐘…. 𝐂𝐎 𝐙𝐀 𝐖𝐏𝐀𝐃𝐊𝐀 𝐆𝐑𝐀𝐁𝐀𝐑𝐘! 😱🫣



Fatalnie wznowił grę, a rywale nie mieli litości! 😬 Szkoda, bo pracował na wysoką notę w tym meczu! 😞 #BundesTAK 🇩🇪 pic.twitter.com/m87PO5fSB0 — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) February 15, 2026

Kamil Grabara w tym sezonie rozegrał do tej pory w sumie 23 mecze, w których dwukrotnie zachował czyste konto. Serwis „Transfermarkt” wycenia 27-latka z Rudy Śląskiej na 12 milionów euro.

