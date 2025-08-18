Kibice Znicza bojkotują mecz z Wisłą! Nie będzie dopingu z trybun

Znicz Pruszków poinformował o wpuszczeniu kibiców Wisły Kraków na wtorkowy mecz. Sympatycy gospodarzy zdecydowali się natomiast zbojkotować tę rywalizację i nie będą prowadzić dopingu z trybun.

fot. Mateusz Piotrowsk Na zdjęciu: Piłkarze Znicza Pruszków

Piłkarze Znicza bez dopingu kibiców

Wisła Kraków mierzy się z ogólnopolskim bojkotem w środowisku kibicowskim od dwóch lat. Kolejne kluby odmawiały wpuszczania jej fanów na wyjazdowe mecze, argumentując to chociażby awariami w sektorach gości, co niekoniecznie miało związek z rzeczywistością. Niedawno nastąpił jednak przełom, gdyż PZPN dokładniej przyjrzał się sprawie i przycisnął GKS Tychy, poniekąd zmuszając do zmiany pierwotnej decyzji i wpuszczenia kibiców Wisły na trybuny. Fani GKS-u zbojkotowali natomiast to spotkanie, nie prowadząc zorganizowanego dopingu.

Identyczną decyzję podjęła zorganizowana grupa kibiców Znicza Pruszków, którzy także nie chcą przebywać na stadionie w jednym momencie z sympatykami Białej Gwiazdy. Komunikat jest jednoznaczny – dopingu z trybun nie będzie, a lwia część kibiców Znicza nawet nie wejdzie na stadion.

„Drodzy Kibice, W dniu 19 sierpnia 2025r. (wtorek) odbędzie się mecz Znicz Pruszków – Wisła Kraków. Informujemy, iż podjęta przez Zarząd Klubu MKS Znicz Pruszków decyzja o wpuszczeniu kibiców gości jest dla nas nie do zaakceptowania z wiadomych względów w świecie kibicowskim. Oświadczamy, że tego dnia nie będzie prowadzony doping na stadionie, a sektor A pozostanie pusty. Zachęcamy Was Kibice Znicza do zbojkotowania tego meczu i nie pojawienia się na stadionie. Jednakże JESTEŚMY ZAWSZE TAM GDZIE NASZ MKS GRA i będziemy prowadzić doping spod bramy stadionu.” – tak brzmi komunikat na stronie „Pruszkowscy Fanatycy”.