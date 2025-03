Znicz ma problem z grą u siebie. Do Pruszkowa przyjeżdża Miedź w roli faworyta

PressFocus Na zdjęciu: Miedź Legnica

Odblokować się w domu, Znicz pragnie zwycięstwa u siebie

Znicz Pruszków wciąż ma realne szanse, aby zagrać przynajmniej w barażach o awans do PKO BP Ekstraklasy. Aktualnie zajmują 10. miejsce w tabeli, lecz tracą tylko 4 punkty do TOP6. Jeśli chcą myśleć o grze na wyższym poziomie rozgrywkowym, muszą poprawić swoją grę w meczach rozgrywanych na własnym stadionie. Z ostatnich pięciu spotkań w lidze tylko raz byli w stanie zdobyć komplet punktów przed własną publicznością. Pozostałe starcia trzykrotnie zakończyły się porażką, a raz nastąpił podział punktów.

Rundę wiosenną w Betclic 1. Lidze rozpoczęli od zwycięstwa na wyjeździe z Wisłą Kraków (1:0). Komplet punktów zdobyli także przed tygodniem, gdy również w delegacji potrafili wygrać z Górnikiem Łęczna (2:1). Natomiast w pierwszym domowym spotkaniu w lidze musieli uznać wyższość Arki Gdynia, z którą przegrali (0:1).

Nie stracić kontaktu z czołówką, Miedź pała żądzą zemsty

Miedź Legnica ma jeden cel, a jest nim awans do PKO BP Ekstraklasy. Jak na razie Miedzianka to jedna z trzech najlepszych drużyn w lidze. Póki co, podopieczni Ireneusza Mamrota ustępują jedynie Arce Gdynia i Termalice Bruk-Bet Nieciecza. Przed tygodniem po emocjonującym meczu przegrali z Polonią Warszawa (2:3), przez co stracili na chwilę kontakt z czołową dwójką. Natomiast w nadchodzącym starciu ze Zniczem będą niekwestionowanym faworytem, a komplet punktów musi być dla nich obowiązkiem, a nie nagrodą.

Zanim Miedź poległa w Legnicy z Polonią mogła się pochwalić zdobyciem 4 punktów w dwóch meczach rundy wiosennej. Na start podzielili się punktami ze Stalą Rzeszów, remisując (3:3). Z kolei tydzień później odniosła skromne zwycięstwo z ŁKS-em (1:0).

Mecze drużyny Znicz Pruszków Górnik Łęczna 1 Znicz Pruszków 2 Znicz Pruszków 0 Arka Gdynia 1 Wisła Kraków 0 Znicz Pruszków 1 Stal Rzeszów 2 Znicz Pruszków 1 Znicz Pruszków 0 Stal Stalowa Wola 1 Mecze drużyny Miedź Legnica Miedź Legnica 2 Polonia Warszawa 3 ŁKS Łódź 0 Miedź Legnica 1 Miedź Legnica 3 Stal Rzeszów 3 Wisła Kraków 1 Miedź Legnica 1 Bruk-Bet Termalica Nieciecza 1 Miedź Legnica 1

Miedź zdemolowała Znicz w poprzednim meczu

W sierpniu na początku sezonu Miedź podejmowała Znicz przed własną publicznością, a kibice zgromadzeni na stadionie w Legnicy oglądali festiwal goli w wykonaniu ich ulubieńców. Miedzianka losy spotkania rozstrzygnęła tak naprawdę w pierwszej połowie, strzelając trzy bramki. Ostatecznie po dziewięćdziesięciu minutach na tablicy widniał wynik (4:0).

Znicz – Miedź: przewidywane składy

Znicz: Misztal – Gora, Kendzia, Koprowski – Sokół, Ciepiela, Plewka, Nowak, Moskwik – Stanclik, Majewski

Miedź: Wrąbel – Kostka, Kovacević, Kwiecień, hartherz – Hajda, Letniowski – Antonik, Nowakowski, Podgórski – Engvall

Bukmacherzy przewidują zwycięstwo Miedzi

Faworytem sobotniego meczu pomiędzy Zniczem Pruszków a Miedzią Legnica będzie drużyna gości. Podopieczni Ireneusza Mamrota są drugim najlepszym zespołem w lidze, biorąc pod uwagę spotkania na wyjeździe. Natomiast gospodarze w pięciu ostatnich meczach u siebie wygrali tylko raz.

Wynik Operator Kurs Znicz Pruszków 3.05 Remis 3.30 Miedź Legnica 2.17 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 7 marca 2025 15:11 . Kursy mogą ulec zmianie. REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie