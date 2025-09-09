Z Wisły Kraków do Wieczystej! Królewski potwierdza odejście

Jakub Fudali
Jakub Fudali

Wisła Kraków pożegna się z dwoma swoimi skautami. Z klubu do Wieczystej Kraków odejdą Michał Szoja i Paweł Brożek, co potwierdził Jarosław Królewski w rozmowie z "Gazetą Krakowską".

Wisła Kraków
Piotr Front/Alamy Na zdjęciu: Wisła Kraków

Wisła Kraków traci dwóch ludzi na rzecz Wieczystej

Wisła Kraków może być bardzo zadowolona z początku nowego sezonu w rozgrywkach Betclic 1. ligi. Do tej pory piłkarze Mariusza Jopa przegrali tylko jedno spotkanie – z Miedzią Legnica – i pewnie zasiadają na fotelu lidera ligowej tabeli. Spora w tym zasługa kilku nowych twarzy, które szybko wkomponowały się w zespół i podniosły jego jakość.

Dobra praca działu sportowego i solidne transfery doceniane są przez kibiców, ale teraz dojdzie do sensacyjnego odejścia z klubu i to, co ciekawe, do ligowego, lokalnego rywala. Z Wisły Kraków do Wieczystej Kraków odejdzie bowiem dwóch skautów – Michał Szoja i Paweł Brożek. Ten fakt potwierdził w rozmowie z „Gazetą Krakowską” prezes Białej Gwiazdy, Jarosław Królewski.

Dla klubu Wojciecha Kwietnia to z pewnością spore wzmocnienie gabinetów, bowiem do tej pory dział sportowy pierwszoligowca nie był zbyt przesadnie rozbudowany. Zresztą innym faktem jest to, czy musiał być, bowiem polityka transferowa Wieczystej opiera się raczej na sprowadzeniu znanych nazwisk, znanych powszechnie w naszej lidze. Być może taki ruch to przygotowanie pod pewną zmianę w tych aspektach.

