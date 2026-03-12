Wisła przyciąga tłumy. Kibice znów pokażą swoją siłę

Wisła Kraków w meczu 25. kolejki Betclic 1. Ligi zmierzy się u siebie z Miedzią Legnica. Kolejny raz w tym sezonie na trybunach pojawi się ponad 20 tysięcy widzów.

fot. Piotr Front / Alamy Na zdjęciu: Kibice Wisły Kraków

Wisła Kraków zagra z Miedzią. Na trybunach będą tłumy

Wisła Kraków ma na trwający sezon na zapleczu PKO BP Ekstraklasy konkretny cel, którym jest awans do elity. Drużyna prowadzona przez Mariusza Jopa nie chce już jednak tylko znaleźć się w TOP 6, aby móc rywalizować w barażach. 13-krotni mistrzowie Polski skupiają się już wyłącznie na bezpośrednim awansie do najwyższej klasy rozgrywkowej.

Tymczasem na oficjalnym profilu klubu z Krakowa pojawił się komunikat o liczbie kibiców, którzy są już w posiadaniu wejściówek na piątkowe starcie. Na razie licznik wskazuje 21 tysięcy kibiców i to na pewno nie jest ostatnie słowo przedstawicieli grup kibicowskich Wisły.

Jasne jest natomiast, że na trybunach stadionu Białej Gwiazdy zabraknie fanów gości. Wciąż trwa tym samym bojkot, który uderza w Wisłę. Jednocześnie między innymi z tego powodu nie doszło do starcia z udziałem krakowskiej ekipy ze Śląskiem Wrocław na Tarczyński Arena Wrocław.

Piątkowa potyczka zacznie się o godzinie 20:30. W pierwszym starciu w tym sezonie między drużynami górą była Miedź. Ogólnie w pięciu ostatnich spotkaniach między zespołami trzykrotnie wygrywała Wisła, raz padł remis, a w jednym starciu górą byli Legniczanie. Krakowska ekipa po raz ostatni pokonała Miedź w marcu 2024 roku. Wygrała wówczas różnicą dwóch trafień (2:0). Obie bramki dla Wisły zdobył Angel Rodado.