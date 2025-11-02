Wisła znów to zrobiła! Trudno nie wierzyć, że to ten sezon [WIDEO]

Konrad Swierad/Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Wisły Kraków

Wisła pokonuje Chrobrego i jest absolutnym liderem tabeli

Wisła Kraków w tym sezonie radzi sobie bardzo dobrze i właściwie można powiedzieć, że jest rewelacją ligi. Wielu oczywiście spodziewało się po Białej Gwieździe, że ta będzie wygrywała, ale chyba niewielu myślało, że po dotychczasowych kolejkach będzie absolutnym liderem Betclic 1. ligi i to ze sporym zapasem nad drugim Śląskiem Wrocław.

Niemniej i tak niedzielny mecz z Chrobrym Głogów nie mógł być dla piłkarzy Mariusza Jopa prostym spotkaniem. A to wszystko przez fakt, że gospodarze w tym sezonie spisują się również bardzo dobrze. To pokazali już w pierwszych minutach rywalizacji, gdzie Wisła miała pewne problemy na terenie głogowian. Niemniej pomimo słabego wejścia w grę w środku pola, udało się przed przerwą doprowadzić do otwierającego trafienia. W 25. minucie meczu na 0:1 trafił bowiem Angel Rodado. Dla Hiszpana był to już 15 gol w tym sezonie.

Druga połowa meczu rozpoczęła się podobnie do pierwszej, a więc to piłkarze Chrobrego lepiej sobie radzili i mieli więcej z gry. Kilkukrotnie po dobrych akcjach potrafili stworzyć zagrożenie, ale finalnie niewiele z tego wynikało. Tak więc w kolejnych minutach obraz meczu zaczął się wyrównywać, a bramkę na 0:2 mógł zdobyć Frederico Duarte, ale w sytuacji sam na sam trafił w słupek.

Tak więc mecz ten zakończył się wynikiem 1:0 dla Wisły Kraków, a to pozwala im na 11 punktów przewagi nad drugim Śląskiem Wrocław. Wszystko więc wskazuje, że to musi być ten sezon, a klub jest na prostej drodze do awansu do PKO Ekstraklasy.

