Wisła kontra Znicz. Jop konkretnie o rywalu

18:58, 27. lutego 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Goal.pl / Wisła Kraków

Wisła Kraków w roli faworyta przystąpi do rywalizacji ze Zniczem Pruszków w Betclic 1. Lidze. Mimo to trener Mariusz Jop z dużą pokorą podchodzi do najbliższego rywala.

Mariusz Jop
Obserwuj nas w
fot. PressFocus Na zdjęciu: Mariusz Jop

Mariusz Jop przed spotkaniem Wisła Kraków – Znicz Pruszków

Wisła Kraków w rundzie jesiennej udzieliła lekcji futbolu Zniczowi Pruszków, wygrywając różnicą siedmiu trafień (7:0). Mimo wszystko Biała Gwiazda nie przystępuje do potyczki z Żółto-czerwonymi z nadmierną pewnością siebie. Swoimi przemyśleniami na temat plasującej się na 15. miejscu w tabeli drużyny podzielił się szkoleniowiec ekipy z Krakowa.

– To nie jest ten sam zespół, z którym mierzyliśmy się pół roku temu. To drużyna, która zdecydowanie poprawiła grę obronną, jest intensywna i groźna w szybkim ataku. W fazach przejściowych działa bardzo sprawnie. Mają jednego wybitnego piłkarza jak na pierwszą ligę – mówię o Radku Majewskim. Na pewno nie powinniśmy brać pod uwagę tej wysokiej wygranej z pierwszej rundy – mówił Mariusz Jop w trakcie konferencji prasowej opublikowanej w klubowej telewizji Wisły.

Trener zespołu z Krakowa wypowiedział się szerzej na temat kluczowego zawodnika ekipy z Pruszkowa. Podkreślił między innymi fakt, że były reprezentant Polski imponuje intensywnością biegania.

– To są jego predyspozycje. Zawsze dużo biegał. Często tacy piłkarze mają nieco niższe parametry sprinterskie, ale ogólna objętość biegania i dystanse pokonywane przez środkowego pomocnika to duża wartość. To bardzo aktywny i nietuzinkowy zawodnik, z bardzo dobrą techniką i świetnym stałym fragmentem gry. Nieprzypadkowo można powiedzieć, że jest stworzony pod styl Znicza – powiedział Jop.

Niedzielne starcie drużyn z Krakowa i Pruszkowa rozpocznie się o godzinie 14:30. Po raz ostatni Wisła u siebie grała ze Zniczem w kwietniu 2024 roku, wygrywając jednym golem (3:2).

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź