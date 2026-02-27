Wisła w ogniu dyskusji. Mariusz Jop nie gryzł się w język

18:34, 27. lutego 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Goal.pl / Wisła Kraków

Wisła Kraków zmierzy się u siebie ze Zniczem Pruszków w ramach 23. kolejki Betclic 1. Ligi. Tymczasem przed tym starciem trener Mariusz Jop mówił o zamieszaniu ws. kibiców.

Mariusz Jop
Obserwuj nas w
fot. Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Mariusz Jop

Mariusz Jop wprost o decyzji Śląska Wrocław

Wisła Kraków w najbliższą niedzielę zagra ze Zniczem Pruszków. Tymczasem przed tym spotkaniem wokół 13-krotnych mistrzów Polski głośno jest o starciu ze Śląskiem Wrocław. Wpływ na taki stan rzeczy ma fakt, że przedstawiciele spadkowicza z PKO BP Ekstraklasy w specjalnym komunikacie poinformowali, iż kibice gości na mecz 24. kolejki nie zostaną wpuszczeni na Tarczyński Arena Wrocław. Szkoleniowiec ekipy z Krakowa wypowiedział się na ten temat.

– Oczywiście, że to ma znaczenie. Chcemy grać przy wsparciu naszych kibiców. Cieszymy się z ich obecności na stadionie i wyjazdach. Uważam jednak, że nie jesteśmy równo traktowani. Takimi sprawami powinien zajmować się Polski Związek Piłki Nożnej i surowo reagować, aby było to przejrzyste dla wszystkich – przekonywał Mariusz Jop w trakcie konferencji prasowej opublikowanej w klubowej telewizji.

Wisła z ekipą Ante Simundzy zmierzy się za tydzień. Mecz odbędzie się 7 marca, w sobotę, o godzinie 17:30. W pierwszym spotkaniu w tej kampanii między drużynami górą była Biała Gwiazda, która udzieliła wrocławianom lekcji futbolu (5:0).

Ogólnie w ośmiu ostatnich starciach między zespołami częściej górą byli Wojskowi. Śląsk wygrał cztery razy. W jednym spotkaniu zwyciężyła Wisła, a w trzech potyczkach padł remis. Po raz ostatni drużyny grały ze sobą we Wrocławiu w kwietniu 2022 roku. Wówczas padły dwa gole, a mecz zakończył się podziałem punktów (1:1).

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź