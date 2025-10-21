„Wisła zmierza do Ekstraklasy potężnymi krokami”. Piękne słowa trenera rywali

Wisła Kraków jest na dobrej drodze, aby po kilku latach przerwy wrócić do Ekstraklasy. Po meczu z Puszczą Niepołomice klasę Białej Gwiazdy docenił Tomasz Tułacz. Cytowany przez Polsat Sport życzył im awansu.

Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Angel Rodado i Maciej Kuziemka

Tomasz Tułacz wychwala Wisłę Kraków po meczu z Puszczą

Wisła Kraków po 13. kolejkach Betclic 1. Ligi ma już 8 punktów przewagi nad drugim w tabeli Śląskiem Wrocław. Wszystko wskazuje na to, że podopieczni Mariusza Jopa są na dobrej drodze, aby po latach wrócić do PKO BP Ekstraklasy. W poniedziałek Biała Gwiazda udowodniła aspirację do awansu. W wyjazdowym spotkaniu bez problemów pokonali Puszczę Niepołomice (3:0).

Wszystkie bramki padły w pierwszej połowie. Na listę strzelców wpisali się Maciej Kuziemka, Angel Rodado i Adrian Piekarski, który zdobył gola samobójczego. Na konferencji prasowej dość niespodziewanie awansu do Ekstraklasy krakowskiemu klubowi życzył Tomasz Tułacz. Rzadko zdarza się, aby trener rywali, tak pochlebnie wypowiadał się o przeciwnej drużynie. „Wisła wygrała zasłużenie. Zmierza do Ekstraklasy potężnymi krokami i tego jej życzę – powiedział szkoleniowiec Puszczy Niepołomice, cytowany przez Polsat Sport.

Warto dodać, że Wisła ma na swoim koncie serię siedmiu meczów z rzędu bez porażki. W tym czasie odnieśli cztery zwycięstwa, pokonując Ruch Chorzów (3:0), Polonię Bytom (1:0) i Górnik Łęczna (2:1). Podziałem punktów zakończyły się rywalizację z Odrą Opole (2:2) i Wieczystą Kraków (1:1). W najbliższych dniach Biała Gwiazda zmierzy się ze Stalą Rzeszów w lidze oraz Hutnikiem Kraków w Pucharze Polski.