Koncertowa pierwsza połowa Wisły. Puszcza w coraz gorszej sytuacji [WIDEO]

PressFocus Na zdjęciu: Angel Rodado

Wisła pewnie wygrywa z Puszczą Niepołomice

Ostatnim meczem 13. kolejki Betclic 1. ligi było rozgrywane dzisiaj na stadionie w Niepołomicach spotkanie pomiędzy miejscową Puszczą, a zespołem Wisły Kraków. Przed pierwszym gwizdkiem z góry było wiadomo, kto będzie faworytem tej rywalizacji i raczej trudno było spodziewać się innego rezultatu, niż pewne zwycięstwo zespołu Mariusza Jopa.

Ten scenariusz potwierdził się dość szybko, bowiem już w 9. minucie rywalizacji pierwszego gola, otwierającego wynik tego spotkania, zdobył Maciej Kuziemka. Brylant Białej Gwiazdy najpierw wygrał pojedynek z defensorem Puszczy Niepołomice, a następnie z trudnej pozycji zaskoczył bramkarza gospodarzy.

W kolejnych minutach mecz ten miał taki obraz, którego można było się spodziewać, a więc to gości z Krakowa stwarzali większe zagrożenie pod bramką rywala, choć jednocześnie Puszcza potrafiła się odgryzać. Niemniej wiadomo przecież, że ekipa Tomasza Tułacza ma problem ze zdobywaniem goli w tym sezonie. Tego samego nie można powiedzieć o graczach Mariusza Jopa, którzy w 29. minucie podwyższyli wynik na tablicy świetlnej. Piłka wpadła do siatki rywali po strzale z dystansu Jamesa Igbekeme, choć po drodze odbiła się od głowy jednego z obrońców.

𝐖𝐈𝐄𝐋𝐊𝐀 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚 𝐀𝐧𝐠𝐞𝐥𝐚 𝐑𝐨𝐝𝐚𝐝𝐨!



13 trafienie w tym sezonie ligowym, a 80. w barwach Wisły Kraków.



🔴📲 Oglądaj #PUNWIS ▶ https://t.co/MDP86Dnmo3 pic.twitter.com/OxAwsi0IDV — TVP SPORT (@sport_tvppl) October 20, 2025

Jeszcze przed przerwą, a dokładnie w 42. minucie rywalizacji w Niepołomicach gola zdobył także Angel Rodado. Dla Hiszpana było 80. trafienie w barwach Wisły Kraków. W tej akcji jednak świetnie zachował się także Julius Ertlthaler, który kapitalnie dograł piłkę na głowę napastnika.

Zobacz także: Legia może zabrać Krajewskiego Widzewowi? To nie takie proste. Znamy szczegóły umowy!