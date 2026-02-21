Wieczysta w grze o Ekstraklasę. Pazdan ujawnił klucz

Wieczysta Kraków po dwóch z rzędu zwycięstwach zremisowała w piątek z Wisłą Kraków. Tymczasem po zakończeniu spotkania Michał Pazdan wprost mówił, na czym koncentruje się drużyna.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Michał Pazdan

Michał Pazdan po spotkaniu Wisła Kraków – Wieczysta Kraków

Wieczysta Kraków w spotkaniu 22. kolejki Betclic 1. Ligi zanotowała siódmy remis w sezonie, mając aktualnie na koncie 37 punktów. Po meczu ciekawymi przemyśleniami podzielił się defensor beniaminka rozgrywek.

Nie jest tajemnicą, że Żółto-czarni liczą się w grze o awans do elity. O recepcie na realizację celu zawodnik mówił wprost.

– Nie chcemy niczego komplikować. Jeśli będziemy kontynuować grę tak, jak dzisiaj, uważam, że wszystko pójdzie dobrze – usłyszał Goal.pl od Michała Pazdana po piątkowych derbach na zapleczu PKO BP Ekstraklasy.

– Najważniejsze dla nas to utrzymywać dobrą grę. Jeśli będziemy grać tak jak z Wisłą, czyli dominować, mieć przewagę i odbierać piłkę, to będzie dobrze. Nasza gra była na wysokim poziomie – zaznaczył były reprezentant Polski.

– To było jedno z lepszych spotkań w tej rundzie – podkreślił piłkarz.

Pazdan to 38-latek, mający kontrakt z Wieczystą do końca czerwca bieżącego roku. 38-krotny reprezentant Polski wystąpił w tej kampanii łącznie w 18 spotkaniach, notując w nich jedno trafienie.

Tymczasem swój kolejny mecz Żółto-czarni rozegrają już w poniedziałek 2 marca. Wieczysta zmierzy się w roli gospodarza z Polonią Warszawa. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 18:00. W pierwszym starciu między zespołami krakowianie wygrali zdecydowanie (6:1).

