Kuziemka o derbach, faulu Pazdana i presji w Betclic 1. Lidze

15:15, 21. lutego 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Goal.pl

Wisła Kraków drugi raz w tej kampanii nie dała rady pokonać Wieczystej Kraków w Betclic 1. Lidze. Mimo że oba mecze grała u siebie. Z oceną spotkania zmierzył się Maciej Kuziemka.

Maciej Kuziemka
Obserwuj nas w
fot. PressFocus Na zdjęciu: Maciej Kuziemka

Wisła znów bez wygranej z Wieczystą

Wisła Kraków aktualnie ma na swoim koncie 48 punktów i wyprzedza drugą Wieczystą Kraków w tabeli Betclic 1. Ligi o 11 oczek. Chociaż w niektórych opiniach brak zwycięstwa drużyny Mariusza Jopa w dwóch starciach z beniaminkiem może niepokoić, w klubie z Synerise Arena Kraków spokojnie podchodzą do tematu. Ciekawymi przemyśleniami na temat starcia z beniaminkiem rozgrywek podzielił się ofensywnie usposobiony zawodnik Białej Gwiazdy.

– Przeważaliśmy, ale widać, że Wieczysta odrobiła lekcje i mocno się postawiła. Mieli swoje sytuacje, podobnie jak my, więc można powiedzieć, że remis jest sprawiedliwy, choć czujemy niedosyt i chcieliśmy wygrać – usłyszał Goal.pl od Macieja Kuziemki w mix-zonie.

Wisła dwa razy w tej kampanii mierzyła się z Wieczystą i ani razu nie wygrała. Czy można zatem stwierdzić, że dwa najtrudniejsze testy w sezonie są już za Wiślakami? Na ten temat również wypowiedział się młody piłkarz.

– Raczej nie zastanawiamy się nad tym. Skupiamy się na tym, co my chcemy robić i jak chcemy grać. Do każdego meczu podchodzimy tak samo – zaznaczył Kuziemka.

Faul Michała Pazdana i kontrowersje w derbach

W pierwszej odsłonie derbów ostrym wejściem w nogi Kacpra Dudy wyróżnił się Michał Pazdan. Kłopot z oceną tej sytuacji miał zawodnik 13-krotnych mistrzów Polski.

– Czy to był faul na czerwoną kartkę? Trudno mi powiedzieć, bo byliśmy po drugiej stronie boiska. W każdym razie w przerwie Michał rozmawiał z Dudim i przeprosił go. Takie wejścia są niepotrzebne. Frustrację można wyładować w inny sposób. Sytuacja została jednak wyjaśniona – przekonywał młodzieżowy reprezentant Polski.

Znicz Pruszków kolejnym rywalem w walce o awans

W następnej kolejce na drodze Wisły stanie Znicz Pruszków. W rundzie jesiennej krakowianie pokonali Żółto-czerwonych zdecydowanie (7:0). Tymczasem młody piłkarz Białej Gwiazdy zapewniał, że nie będzie mowy o lekceważeniu rywala.

– Dobrze przeanalizujemy rywala w ciągu tygodnia. Bez względu na to, co zrobi przeciwnik, chcemy narzucić swój styl gry, grać ofensywnie i zdobyć trzy punkty. Na pewno podejdziemy do przeciwnika z szacunkiem. Drużyna jest już zupełnie inna niż wtedy, lepiej grająca, nie wszystko wpada im jak poprzednio. Ani zawodnicy, ani sztab nie pozwolą na poczucie pychy – zaznaczył Kuziemka.

Swój następny mecz Wisła rozegra o godzinie 14:30. Czy wcześniejsza pora może mieć wpływ na losy rywalizacji? Na ten temat zawodnik również zabrał głos.

– Wiadomo, przyjemniej gra się w cieplejszych warunkach, ale dobra rozgrzewka i odpowiednie ubranie sprawiają, że w trakcie meczu nie czuć zimna. Czasem zimne powietrze jest lepsze niż upał – przekonywał piłkarz.

Ekipa z Krakowa w tej kampanii jest najlepiej punktującą drużyną u siebie na zapleczu PKO BP Ekstraklasy. Wisła w 11 meczach wygrała osiem razy i dwukrotnie remisowała. Jak dotąd wywalczyła w roli gospodarza 26 punktów.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź