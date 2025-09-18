Wisła i Wieczysta na jednym stadionie? Prezes rozwiał wątpliwości

Wieczysta w rundzie jesiennej Betclic 1. Ligi rozgrywa swoje mecze w Sosnowcu. W drugiej części sezonu ma już wrócić do swojego miasta. Głos w sprawie zabrał prezes Wisły Kraków.

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Jarosław Królewski

Jarosław Królewski o grze Wieczystej na stadionie Wisły Kraków

Wieczysta w tej kampanii prezentuje się bardzo solidnie na boiskach Betclic 1. Ligi. Aktualnie jest wiceliderem rozgrywek, legitymując się bilansem 17 punktów. Ma jednocześnie tylko dwa oczka straty do prowadzącej Wisły Kraków. Tymczasem wszystko wskazuje na to, że w rundzie wiosennej beniaminek będzie rozgrywał swoje spotkania na stadionie im. Henryka Reymana. Na ten temat w rozmowie z Polsatem Sport wypowiedział się prezes Białej Gwiazdy.

– Myślę, że do tego dojdzie, ale zobaczymy, jak się skończą mecze Szachtara w Lidze Konferencji. Natomiast z Wieczystą doszliśmy do porozumienia, mamy świetne relacje. Trochę nam zajęło to, żeby się nauczyć tego, aby nie słuchać podpowiadaczy, którzy generowali większość szumu informacyjnego – mówił Jarosław Królewski w rozmowie z dziennikarzem Michałem Białońskim.

– Teraz mamy wypracowane metody, jak się porozumiewać z Wojtkiem Kwietniem, żeby nie dochodziło do takich „proxy” (serwer pośredniczący – przyp. red.), które mogłyby zniekształcać komunikat, więc wszystko jest ok – dodał prezes Wisły.

Tymczasem już 2 października dojdzie do derbów z udziałem dwóch ekip z Krakowa. Wieczysta będzie gospodarzem rywalizacji, ale spotkanie odbędzie się na stadionie Białej Gwiazdy. Mecz zacznie się o godzinie 19:00.

