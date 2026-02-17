Kluczowy gracz wróci na derby? Jest jasny sygnał z Wisły

17:22, 17. lutego 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Meczyki

Julius Ertlthaler to gracz, którego zabrakło w kadrze na starcie Wisła Kraków z Pogoń Grodzisk Mazowiecki. Czy piłkarz zagra w derbach? Głos z Meczykami zabrał Jakub Krzyżanowski.

Julius Ertlthaler
fot. Piotr Front / Alamy Na zdjęciu: Julius Ertlthaler

Julius Ertlthaler trenował normalnie przed derbami z Wieczystą

Julius Ertlthaler to bez wątpienia zawodnik, który w tym sezonie w dużej mierze decyduje o sile ofensywnej Wisły Kraków. Austriak nie tylko zdobywa bramki, ale również notuje asysty. W meczu z Pogonią Grodzisk Mazowiecki zabrakło go jednak w kadrze, a Biała Gwiazda jedynie zremisowała z beniaminkiem 1:1. Nie może zatem dziwić, że kibice są zaniepokojeni, czy piłkarz będzie gotowy do gry na derby z Wieczystą Kraków. Na ten temat kilka słów wyraził kolega klubowy byłego gracza GKS Tychy.

– Ertlthaler? Tak, trenuje normalnie. Dzisiaj ćwiczył z zespołem, więc powinien być brany pod uwagę przy ustalaniu kadry meczowej – powiedział Jakub Krzyżanowski w rozmowie z Meczykami w audycji „1 Liga Raport”.

Ofensywny pomocnik trafił do klubu z Krakowa latem minionego roku. W tym sezonie wystąpił jak dotąd w 21 spotkaniach. Strzelił w nich cztery gole i zanotował osiem asyst. Na boisku spędził blisko 1800 minut.

Tymczasem derbowe starcie z udziałem Wisły i Wieczystej odbędzie się już w najbliższy piątek o godzinie 20:30 na Synerise Arenie. Rywalizacja zostanie rozegrana w ramach 22. kolejki Betclic 1. Ligi. Pierwsza potyczka między obiema ekipami z Krakowa w tej kampanii zakończyła się remisem 1:1. Bramkę dla Wieczystej zdobył Stefan Feiertag, natomiast do wyrównania doprowadził Wiktor Biedrzycki.

