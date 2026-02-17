Od ofensywy do defensywy. Krzyżanowski przed wielkim testem

16:54, 17. lutego 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Meczyki

Jakub Krzyżanowski wydaje się, że w ostatnim czasie lepiej prezentuje się w defensywie. Zawodnik w rozmowie z Meczykami zabrał głos na ten temat, odnosząc się także do najbliższego meczu.

Jakub Krzyżanowski
fot. PressFocus Na zdjęciu: Jakub Krzyżanowski

Jakub Krzyżanowski przed spotkaniem Wisła – Wieczysta

Jakub Krzyżanowski to piłkarz, który dał się już poznać z bardzo dobrej postawy w ofensywie. Nie brakowało jednak opinii, że nad grą w defensywie musi jeszcze popracować. Ostatnio również na tej płaszczyźnie jego dyspozycja uległa poprawie. Na ten temat zawodnik również się wypowiedział.

– Uważam, że poprawiłem grę w defensywie. Dobrze przepracowaliśmy okres przygotowawczy, zarówno fizycznie, jak i taktycznie. Wiem, jakie są moje zadania na boisku, wiem, co mam robić w danej sytuacji. Z meczu na mecz czuję, że się rozwijam – przekonywał Krzyżanowski w audycji „1 Liga Raport” na kanale Meczyków.

Tymczasem już w piątek Wisła Kraków zmierzy się w derbach z Wieczysta Kraków w roli gospodarza. Na temat oczekiwań dotyczących hitu 22. kolejki Betclic 1. Ligi zawodnik również wyraził kilka zdań.

– Jeśli chodzi o Wieczystą, spodziewam się bardzo otwartego meczu. Obie drużyny grają ofensywnie. Będzie dużo pojedynków i to one mogą być kluczowe. Myślę, że zobaczymy sporo goli. Mam nadzieję, że dla nas – zaznaczył Krzyżanowski.

Piątkowe spotkanie rozpocznie się o godzinie 20:30. Pierwsza potyczka obu ekip w tej kampanii zakończyła się remisem 1:1. Wisła wyrównała stan rywalizacji w samej końcówce spotkania za sprawą niezawodnego w tym sezonie Wiktor Biedrzycki.

