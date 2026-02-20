Wisła Kraków w ramach 22. kolejki Betclic 1. Ligi mierzyła się u siebie z Wieczystą Kraków. Rywalizację z trybun śledziło ponad 30 tysięcy widzów. Fani zaprezentowali efektowne oprawy.

fot. Łukasz Pawlik / Goal.pl Na zdjęciu: Kibice Wisły Kraków i ich oprawa w trakcie meczu z Wieczystą Kraków

Kibice Wisły świętowali 120-lecie

Wisła Kraków w trakcie trwającego sezonu ma plan, aby wywalczyć awans do PKO BP Ekstraklasy i wrócić do elity po czterech kampaniach spędzonych na drugim poziomie rozgrywkowym. Aktualnie ekipa Mariusza Jopa jest na dobrej drodze do realizacji tego celu. Tymczasem w piątkowy wieczór drużyna Białej Gwiazdy mogła kolejny raz w tym sezonie liczyć na solidne wsparcie swoich fanów w trakcie potyczki z Wieczystą Kraków.

Na trybunach Synerise Arena pojawiło się grubo ponad 30 tysięcy widzów. Tym samym kolejny raz w tej kampanii fani Wisły stworzyli świetne warunki do gry swoim pupilom. Jednocześnie w sektorze gości obecna była konkretna grupa szalikowców beniaminka rozgrywek.

Świetna atmosfera od pierwszych minut

Zanim rozpoczęło się spotkanie derbowe, fani zadbali o godny klimat rywalizacji. Najpierw zaprezentowali oprawę, która nawiązywała do 120. urodzin klubu. Jednocześnie część najbardziej zagorzałych kibiców Białej Gwiazdy odpaliła także race, które sprawiły, że na chwilę sędzia zawodów, Łukasz Kuźma, musiał przerwać mecz.

Wiślacy o ligowe punkty z Wieczystą w piątek 20 lutego 2025 roku grali po raz drugi w historii. W pierwszym spotkaniu między drużynami padł remis (1:1). Obie ekipy na dzisiaj są na dobrej drodze, aby w kolejnym sezonie znaleźć się w gronie najlepszych zespołów w Polsce.