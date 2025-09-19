Wisła w Ekstraklasie to formalność? Tak wyliczył superkomputer

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Wisły Kraków

Wisła z wpadkami, ale wciąż jest wielkim faworytem

Wisła Kraków po ośmiu rozegranych meczach pozostaje liderem pierwszej ligi, mając w dorobku 19 punktów. Zaliczyła wyśmienity start sezonu, notując sześć kolejnych wygranych, a ostatnio nieco się zacięła – przed przerwą reprezentacyjną przegrała w Legnicy z Miedzią 0-2, a w zeszły weekend podzieliła się punktami z Odrą Opole, podejmując ją przed własną publicznością (2-2).

Kibice obawiają się, że to zalążek poważniejszego kryzysu, ale fakty są takie, że Wisła na ten moment wciąż jest pierwsza w tabeli i uchodzi za wyraźnego faworyta w walce o awans do Ekstraklasy. Superkomputer BETSiE na bieżąco wylicza prawdopodobieństwo wyników na koniec sezonu i Biała Gwiazda ma zdecydowanie największe szanse na wygranie pierwszej ligi. Po czterech kolejkach prognoza wyniosła 69,7%, a przed startem 10. kolejki jej szanse jeszcze wzrosły – aż do 80,7%.

Piłkarze Wisły mogą być też praktycznie pewni zajęcia miejsca w pierwszej dwójce, o ile oczywiście dalej będą punktować na podobnym poziomie. Szanse na bezpośredni awans wynoszą aż 94,3% – to zdecydowanie najlepszy wynik w całej stawce. Drugi w tej klasyfikacji Śląsk Wrocław ma raptem 9,3% szans na mistrzostwo pierwszej ligi, ale za to 44,3% szans na TOP2.

Te dwa kluby są uważane za głównych kandydatów do awansu. W grze liczą się też Wieczysta Kraków, ŁKS Łódź, Polonia Warszawa, Polonia Bytom, Miedź Legnica czy GKS Tychy, choć te drużyny nie uchodzą już za tak mocne.

Główni faworyci do bezpośredniego awansu do Ekstraklasy wg BETSiE

Klub Mistrzostwo TOP 2 Wisła Kraków 80,7% 94,3% Śląsk Wrocław 9,3% 44,7% Wieczysta Kraków 5,3% 27,9% ŁKS Łódź 3,3% 20,7% Polonia Warszawa 0,7% 6,2% Polonia Bytom 0,2% 1,8%

Wieczysta goni TOP2. Wisła i Śląsk coraz bliżej

Szczególnie imponować może progres Wieczystej Kraków, która przed sezonem nie znajdowała się w gronie głównych kandydatów do awansu. Wynikało to choćby z faktu, że przystępowała do rozgrywek jako beniaminek. Teraz natomiast stale goni TOP2 i według superkomputera BETSiE ma większe szanse na grę w Ekstraklasie niż ŁKS Łódź czy Polonia Warszawa.

Bezpośredni awans do Ekstraklasy powinien zapewnić dorobek przekraczający 58 „oczek”. Wydaje się, że to bardzo niski wynik, porównując go do pozostałych sezonów. Według superkomputera BETSiE Wisła Kraków na koniec sezonu może zakręcić się w okolicach 71 punktów, a drugi Śląsk Wrocław uzbiera ich około 61.

Miejsca 1-8 Betclic 1. Ligi 2025/26 wg prognozy BETSiE

Pozycja Klub Punkty 1 Wisła Kraków 71.4 2 Śląsk Wrocław 60.8 3 Wieczysta Kraków 58.2 4 ŁKS Łódź 56.8 5 Polonia Warszawa 52.0 6 Miedź Legnica 47.9 7 Polonia Bytom 47.4 8 Ruch Chorzów 46.2

Wisła Kraków w 10. kolejce zagra na wyjeździe z Górnikiem Łęczna, Śląsk Wrocław z kolei zmierzy się na wyjeździe z Pogonią Siedlce, a Wieczystą Kraków czeka delegacja i hitowa rywalizacja z ŁKS-em Łódź.