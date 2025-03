Wisła ruszy w pogoń za TOP2? Hitowe starcie w Legnicy

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Frederico Duarte i Angel Rodado

Miedź i Wisła w walce o bezpośredni awans

Miedź Legnica wystartowała wiosną rozczarowująco, a po dwóch kolejnych porażkach zdecydowano się pożegnać Ireneusza Mamrota. Zastąpił go Wojciech Łobodziński, który jeszcze na początku sezonu zasiadał na ławce Arki Gdynia. Ten szkoleniowiec wraca więc do zespołu, z którym swego czasu świętował awans do Ekstraklasy. Jego ponowny debiut nastąpi w piątkowym meczu z Wisłą Kraków. Tego dnia w Legnicy zmierzą się dwie drużyny, które walczą o awans, a nawet mają jeszcze nadzieje na zajęcie miejsca w pierwszej dwójce. Biorąc pod uwagę formę w 2025 roku faworytem będzie Biała Gwiazda, a Miedź pod wodzą nowego trenera uchodzi za sporą niewiadomą.

Wisła dogoniła czołówkę

Wisła Kraków zimowała na siódmym miejscu w tabeli. W pierwszych czterech meczach rundy wiosennej nieźle zapunktowała, co pozwoliło jej znaleźć się w strefie barażowej. Kibice marzą jeszcze o bezpośrednim awansie, choć będzie o to bardzo trudno, gdyż strata do drugiej Termaliki wynosi aż 11 punktów. Znacznie lepiej wygląda sytuacja Miedzi Legnica, która zajmuje jedną lokatę wyżej, ale w dorobku ma aż pięć “oczek” więcej.

Mecze drużyny Miedź Legnica Bruk-Bet Termalica Nieciecza 1 Miedź Legnica 1 Wisła Kraków 1 Miedź Legnica 1 Miedź Legnica 3 Stal Rzeszów 3 ŁKS Łódź 0 Miedź Legnica 1 Miedź Legnica 2 Polonia Warszawa 3 Znicz Pruszków 2 Miedź Legnica 1 Miedź Legnica – Wisła Kraków – Arka Gdynia – Miedź Legnica – Miedź Legnica – Górnik Łęczna – Ruch Chorzów – Miedź Legnica – Mecze drużyny Wisła Kraków Chrobry Głogów 0 Wisła Kraków 3 Wisła Kraków 1 Miedź Legnica 1 Wisła Kraków 0 Znicz Pruszków 1 Ruch Chorzów 0 Wisła Kraków 5 Arka Gdynia 2 Wisła Kraków 2 Wisła Kraków 1 Górnik Łęczna 0 Miedź Legnica – Wisła Kraków – Wisła Kraków – Kotwica Kołobrzeg – Warta Poznań – Wisła Kraków – Wisła Kraków – Chrobry Głogów –

Miedź wiosną wygrała tylko raz

Miedź Legnica bardzo słabo weszła w rundę wiosenną. Na inaugurację zremisowała ze Stalą Rzeszów, a później ograła ŁKS Łódź. Wówczas nastąpił kryzys, który pogrążył Mamrota. Miedź poległa bowiem w domowym starciu z Polonią Warszawa (2-3) oraz wyjazdowym ze Zniczem Pruszków (1-2).

Wisła Kraków może się przede wszystkim cieszyć z wybitnego występu na Stadionie Śląskim, gdzie rozbiła Ruch Chorzów aż 5-0. Później zremisowała na wyjeździe z Arką Gdynia, a w miniony weekend w dramatycznych okolicznościach pokonała Górnika Łęczna 1-0. Jedyna porażka nastąpiła na inaugurację, kiedy to do Krakowa przyjechał Znicz Pruszków.

Miedź – Wisła, kursy bukmacherskie

Mimo gry na wyjeździe, zdaniem bukmacherów to Wisła Kraków przystąpi do piątkowego meczu w roli faworyta. Kurs na jej zwycięstwo wynosi 2.18. W przypadku ewentualnej wygranej Miedzi Legnica jest to 3.03. Kurs na remis wynosi z kolei 3.55. Przy okazji tej rywalizacji zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Betclic. Rejestrując się w Betclic z naszym kodem promocyjnym GOALPL możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka.

Miedź Legnica Wisła Kraków 3.03 3.55 2.18

Szanse na zwycięstwo Miedź Legnica W R R W P P ? 30.8 % Remis 26.3 % Wisła Kraków P R P W R W ? 42.9 %

