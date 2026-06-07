PSG może stracić bramkarza. Chevalier trafił na radar znanego klubu

Lucas Chevalier może już wkrótce stanąć przed szansą na grę w Premier League. Bramkarz PSG znalazł się na celowniku Aston Villi, która szuka następcy Emiliano Martíneza.

fot. Abaca Press / Alamy Na zdjęciu: Lucas Chevalier

Lucas Chevalier może zmienić klub. Anglicy już obserwują jego sytuację

Lucas Chevalier wzbudza coraz większe zainteresowanie na rynku transferowym. Jak informuje profil PSG Report na platformie X, bramkarz ekipy z Ligue 1 znalazł się na liście życzeń Aston Villi. Przedstawiciel ligi angielskiej rozgląda się za nowym golkiperem przed nadchodzącym sezonem. Angielski klub przygotowuje się na możliwe odejście Emiliano Martíneza, dlatego rozpoczął analizę potencjalnych kandydatów do zastąpienia mistrza świata z Argentyną.

Według medialnych wieści Martínez poważnie rozważa zmianę otoczenia, co zmusza działaczy z Birmingham do działania. W tym kontekście nazwisko Chevaliera pojawia się coraz częściej. Francuz uchodzi za jednego z najbardziej perspektywicznych bramkarzy swojego pokolenia i mimo że nie był podstawowym wyborem w PSG, wciąż cieszy się dużym uznaniem na rynku.

Jak podaje PSG Report, pierwszy sezon 24-latka w barwach ekipy z Parc des Princes nie należał do najłatwiejszych. Miejsce między słupkami częściej zajmował Matwiej Safonow, a dodatkowo pod koniec rozgrywek Chevalier zmagał się z problemami zdrowotnymi, które ograniczyły jego występy. Mimo to zdołał pozostawić po sobie pozytywne wrażenie.

Łącznie francuski golkiper rozegrał 26 spotkań we wszystkich rozgrywkach dla PSG. W tym czasie stracił 28 bramek, ale aż 10 razy zachował czyste konto. Statystyki te pokazują, że potrafi być ważnym punktem zespołu, gdy otrzymuje regularne szanse gry.