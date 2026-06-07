Kulisy planu Mourinho wyszły na jaw. To oni mają odmienić Real

Real Madryt może szykować się na prawdziwą rewolucję kadrową. Jose Mourinho miał już wskazać nazwiska graczy, których chce sprowadzić do zespołu, a ujawnił to jeden z dziennikarzy.

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Jose Mourinho już układa Real Madryt? Ujawniono głośną listę życzeń

Real Madryt wciąż nie potwierdził oficjalnie przyszłości swojej ławki trenerskiej. Niemniej wokół klubu nie ustają spekulacje dotyczące możliwego powrotu Jose Mourinho. Portugalski szkoleniowiec jest coraz częściej łączony z objęciem Królewskich, a w mediach pojawiają się kolejne informacje na temat jego planów związanych z budową kadry.

Jak informuje Ramon Alvarez de Mon na X, Mourinho przygotował już listę piłkarzy, których chciałby zobaczyć w Realu. Według tych wieści portugalski trener nie ogranicza się jedynie do kilku kosmetycznych zmian, lecz planuje znaczące wzmocnienia w różnych formacjach zespołu.

Na liście życzeń mają znajdować się między innymi Riccardo Calafiori z Arsenalu, Bernardo Silva oraz Mateus Fernandes z West Hamu United. Szczególnie interesująco wygląda sytuacja ostatniego z wymienionych zawodników, ponieważ jego ewentualny transfer miałby być uzależniony od odejścia Aureliena Tchouameniego. Oznaczałoby to, że Mourinho rozważa również korekty w środku pola.

🚨Lista de peticiones publicada en mi canal el pasado 3 de junio:



– Konate ✅

– Dumfries ✅

– Calafiori

– Bernardo Silva

– Mateus Fernandes en caso de salida de Tchouameni. pic.twitter.com/d9fxGy9QMg — Ramón Álvarez de Mon (@Ramon_AlvarezMM) June 6, 2026

To jednak nie wszystkie nazwiska łączone z madryckim gigantem. Wcześniej media informowały, że Florentino Perez miał wskazać również Ibrahimę Konate oraz Denzela Dumfriesa jako potencjalne cele transferowe. Jeśli wszystkie te ruchy doszłyby do skutku, Real mógłby przejść jedną z największych przebudów kadrowych ostatnich lat.

Na razie wszystkie informacje pozostają w sferze medialnych spekulacji. Niemniej już teraz wywołują ogromne zainteresowanie wśród kibiców.