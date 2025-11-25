Vinicius Junior na wylocie z Realu? Giganci z Premier League czują szansę

19:53, 25. listopada 2025
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  The Mirror

Vinicius Junior i jego przyszłość w Realu Madryt to wciąż temat różnych spekulacji medialnych. "The Mirror" przekazał ciekawe wieści na temat zainteresowania zawodnikiem.

Vinicius Junior
fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Liverpool i Manchester United monitorują sytuację Viniciusa Juniora

Vinicius Junior ma kontrakt ważny z Realem Madryt do końca czerwca 2027 roku. Jednocześnie wciąż nie wiadomo, czy Brazylijczyk przedłuży umowę z klubem z Estadio Santiago Bernabeu. Tymczasem ciekawe informacje przekazał „The Mirror”, kontynuując wątek opisywany przez „The Athletic”. Zdaniem doniesień tego medium brazylijski piłkarz może nie przedłużyć kontraktu z Los Blancos z powodu napięć z trenerem Xabim Alonso.

Tymczasem najnowsze wieści przekonują, że Viniciusem Juniorem poważnie ma się interesować Manchester United. Już wcześniej natomiast zawodnik znalazł się na liście życzeń Liverpoolu.

25-letni piłkarz trafił do giganta La Liga w lipcu 2018 roku z Flamengo Rio de Janeiro. Real wyłożył wówczas na transfer zawodnika 45 milionów euro. Tymczasem dzisiaj rynkowa wartość piłkarza szacowana jest na mniej więcej 45 milionów euro.

W tej kampanii Vinicius Junior wystąpił łącznie w 23 meczach, licząc także Klubowe Mistrzostwa Świata. Zdobył w nich sześć bramek i zaliczył też pięć asyst. Na boisku piłkarz spędził ponad 1600 minut. Okazję na poprawę swojego bilansu może mieć przy okazji potyczki Ligi Mistrzów przeciwko Olympiakosowi.

Potyczka w Grecji zacznie się o godzinie 21:00. Ekipa z Madrytu przystąpi do meczu, chcąc zmazać plamę po remisie z Elche (2:2).

