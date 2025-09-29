fot. PressFocus Na zdjęciu: Wisła Kraków - Polonia Bytom

Lider nie zawiódł w hicie kolejki. Wisła wygrywa po trudnej batalii

Wisła Kraków i Polonia Bytom to ekipy, które do swojej potyczki przystępowały, znajdując się w czołówce tabeli zaplecza PKO BP Ekstraklasy. Biała Gwiazda przed rozpoczęciem rywalizacji była liderem rozgrywek, natomiast beniaminek Betclic 1. Ligi zajmował czwarte miejsce. Poniedziałkowy wieczór upłynął więc pod znakiem walki o fotel lidera.

Obie drużyny do meczu przystępowały po wywalczeniu awansu do kolejnej fazy STS Pucharu Polski. Wisła poradziła sobie z Odrą Bytom Odrzański (1:0), z kolei Polonia wyeliminowała rozpędzoną Wartę Poznań (1:0). Poniedzialkowa bezpośrednia batalia byłą opierwszym ligowym starciem obu zespołów w Krakowie od 2010 roku. Wówczas górą była Wisła (2:1) po golach Patryka Małeckiego i Macieja Żurawskiego. Bramkę dla Niebiesko-czerwonych zdobył Clemence Matawu.

Od pierwszych minut rywalizacja była bardzo wyrównana. Gospodarze w pierwszym kwadransie starali się przejąć kontrolę nad wydarzeniami boiskowymi, ale goście nie ułatwiali im zadania, grając w wysokim pressingu. Tymczasem w 23. minucie strzałem zaskoczyć Axela Holewińskiego próbował Jakub Krzyżanowski, jednak jego uderzenie zostało zablokowane. W samej końcówce pierwszej odsłony na strzał z powietrza pozwolił sobie z kolei Kacper Duda, ale bez efektu.

Tymczasem tuż po zmianie stron w 49. minucie gospodarze wypracowali sobie wyborną okazję do tego, aby objąć prowadzenie. Najpierw świetnym podaniem do Juliusa Ertlhalera popisał się Maciej Kuziemka, a następnie były gracz GKS-u Tychy podał do Frederico Duarte. Hiszpan stanął oko w oko z bramkarzem rywali, ale niezwykle spudłował.

Przebudzenie Jamesa Igbekeme

Odpowiedź ze strony śląskiej ekipy miała miejsce w 53. minucie. Na uderzenie sprzed pola karnego zdecydował się aktywny tego wieczoru Oliwier Kwiatkowski. Próba młodego gracza Polonii była celna, ale czujny między słupkami bramki Wisły był Patryk Letkiewicz. Na tablicy wynikowej wciąż widniał zatem rezultat 0:0.

20 minut przed końcem podstawowego czasu gry Wisła objęła prowadzenie. Wprowadzony po przerwie James Igbekeme oddał uderzenie lewą nogą z pierwszej piłki z około 18 metrów i w końcu zaskoczył bramkarza gości. Nigeryjczyk zdobył swoją drugą bramkę w tej kampanii, przerywając niemoc od 19 sierpnia, gdy wpisał się na listę strzelców w festiwalu goli przeciwko Zniczowi Pruszków (7:0).

Do końca spotkania rezultat nie uległ już zmianie i ósme zwycięstwo 13-krotnych mistrzów Polski w tym sezonie stało się faktem. Do derbowej batalii z Wieczystą krakowianie podejdą z dorobkiem 25 punktów na koncie. Polonia zanotowała czwartą porażkę w sezonie i w najbliższy weekend podejmie u siebie Puszczę Niepołomice. Wisłę natomiast w ramach 12. kolejki czeka Mecz Mistrzów z Ruchem Chorzów.

Wisła Kraków – Polonia Bytom 1:0 (0:0)

1:0 James Igbekeme 70′