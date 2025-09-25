Wisła Kraków wyszarpała awans w Pucharze Polski. Angel Rodado bohaterem [WIDEO]

PressFocus Na zdjęciu: Wisła Kraków

Rodado strzela, Wisła wygrywa

Wisła Kraków w czwartkowe popołudnie zmierzyła się na wyjeździe z czwartoligową Odrą Bytom Odrzański w ramach 1/32 finału STS Pucharu Polski. Biała Gwiazda przyjechała w roli zdecydowanego faworyta. Drużyna Mariusza Jopa jest liderem Betclic 1. Ligi i ostatnio pokonała Górnika Łęczna (2:1), dzięki znakomitej końcówce spotkania.

Dla gospodarzy z województwa lubuskiego było to piłkarskie święto. Mimo wczesnej pory rozgrywania meczu, trybuny wypełniły się do ostatniego miejsca. W zespole Odry uwagę kibiców przyciągał przede wszystkim Krzysztof Drzazga, który w przeszłości występował w Wiśle i strzelił dla niej sześć goli.

Trener krakowskiego zespołu zdecydował się na sporo roszad w porównaniu do ostatniego meczu. Na ławce znaleźli się m.in. Angel Rodado, Kacper Duda oraz Maciej Kuziemka. W pierwszej połowie gospodarze zaprezentowali się nad wyraz dobrze, skutecznie przeciwstawiając się gościom. Do szatni oba zespoły schodziły przy wyniku 0:0, a gra była wyrównana.

W drugiej odsłonie Wisła mocniej przycisnęła rywali, stwarzając kolejne groźne sytuacje Decydujący moment nastąpił w 82. minucie. Kuziemka z prawej strony dośrodkował w pole karne, a Rodado bez wahania pokonał bramkarza gospodarzy.

𝐀𝐊𝐂𝐉𝐀 𝐉𝐀𝐊 𝐙 𝐏𝐎𝐃𝐑𝐄̨𝐂𝐙𝐍𝐈𝐊𝐀 👌



𝐌𝐚𝐜𝐢𝐞𝐣 𝐊𝐮𝐳𝐢𝐞𝐦𝐤𝐚 𝐝𝐨 𝐀𝐧𝐠𝐞𝐥𝐚 𝐑𝐨𝐝𝐚𝐝𝐨 i Wisła Kraków złamała defensywę Odry Bytom Odrzański! pic.twitter.com/64YYN7vBs7 — TVP SPORT (@sport_tvppl) September 25, 2025

Dzięki temu zwycięstwu Biała Gwiazda awansowała do 1/16 finału Pucharu Polski. Kolejnego rywala drużyna Mariusza Jopa pozna podczas losowania, które odbędzie się 1 października.

Odra Bytom Odrzański – Wisła Kraków 0:1 (0:0)

0:1 Angel Rodado 82′