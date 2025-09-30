Polonia nie przegrała na stojąco. Kwiatkowski o sile Wisły Kraków

Polonia Bytom w 11. kolejce Betclic 1. Ligi zaprezentowała solidną grę w meczu z Wisłą Kraków. O jakości rywali w rozmowie z Goal.pl mówił pomocnik bytomian – Oliwier Kwiatkowski.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Oliwier Kwiatkowski

Oliwier Kwiatkowski docenił Wisłę Kraków

Polonia Bytom w tym sezonie miała już okazję mierzyć się z Ruchem Chorzów, Wieczystą czy Miedzią Legnica. W każdym z tych meczów zaprezentowała się dobrze. Podobnie było w starciu z Wisłą Kraków, choć finalnie Niebiesko-czerwoni przegrali. O wrażeniach po spotkaniu z liderem Betclic 1. Ligi opowiedział pomocnik bytomskiej ekipy.

– Wisła? To najbardziej jakościowy zespół, z jakim do tej pory graliśmy. Mają indywidualności, jakość i są świetnie poukładani. Potrafią zarówno bronić nisko, jak i wysoko pressować, a także długo utrzymywać się przy piłce. To drużyna kompletna, zdecydowanie najlepsza, z jaką mieliśmy okazję się mierzyć – powiedział Kwiatkowski w rozmowie z Goal.pl.

– Co prawda postawiliśmy Wiśle trudne warunki, ale czujemy niedosyt, bo mogliśmy z tego meczu wyciągnąć więcej. Zabrakło nam doświadczenia i wyrachowania, takiego boiskowego cwaniactwa. Dlatego Wisła wygrała – dodał piłkarz beniaminka.

Trema nie sparaliżowała Polonii

Polonia po raz drugi w tym sezonie wystąpiła przy frekwencji ponad 15 tysięcy widzów, co nie wpłynęło negatywnie na grę zespołu.

– Każdy czuł rangę tego spotkania. Stadion, kibiców, całą otoczkę. Brakowało nam jednak spokoju przy piłce. Może nie było tego widać, ale wiemy, że możemy grać lepiej. Do dużych stadionów nie mamy na razie szczęścia. Oprócz meczu z GKS-em Tychy wyniki nie układały się po naszej myśli. Czuliśmy, że możemy sprawić Wiśle problemy i naprawdę liczyliśmy na punkt – mówił Kwiatkowski.

W środę odbędzie się także losowanie par 1/16 finału STS Pucharu Polski. Polonia awansowała do tego etapu po wyeliminowaniu Warty Poznań. Kogo bytomianie chcieliby w kolejnej rundzie krajowego pucharu?

– Chcielibyśmy zmierzyć się u siebie z drużyną z czołówki PKO BP Ekstraklasy. Zapraszamy do Bytomia i zapewniam, że postawimy ciężkie warunki – podkreślił 20-latek.

Kwiatkowski w tym sezonie wystąpił w 11 meczach we wszystkich rozgrywkach, zdobywając pięć goli i notując jedną asystę.

Czytaj więcej: Wieczysta – Wisła. Na Reymonta znów zasiądzie tłum kibiców