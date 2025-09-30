Wieczysta – Wisła. Na Reymonta znów zasiądzie tłum kibiców

Wisła Kraków w czwartek rozegra zaległe spotkanie piątej kolejki Betclic 1. Ligi z Wieczystą. Wszystko wskazuje na to, że z trybun starcie śledzić będzie ponad 30 tysięcy widzów.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Kibice Wisły Kraków

Ponownie ponad 30 tysięcy kibiców na meczu Wisły Kraków

Wisła Kraków w tej kampanii walczy na zapleczu PKO BP Ekstraklasy o bezpośredni awans. Aktualnie jest na dobrej drodze, zajmując pozycję lidera Betclic 1. Ligi z dorobkiem 25 punktów. Do czwartkowego derbowego starcia podejdzie, chcąc odnieść dziewiąte zwycięstwo w sezonie. Podobne ambicje ma natomiast Wieczysta, która jako beniaminek rozgrywek gra bez kompleksów.

Biała Gwiazda przystąpi do meczu po wygranej z Polonią Bytom (1:0). Z kolei Wieczysta pokonała Ruch Chorzów (4:2), choć dwukrotnie musiała odrabiać straty. Wszystko wskazuje na to, że czwartkowe spotkanie z trybun obejrzy ponad 30 tysięcy kibiców.

W obecnym sezonie mecze Wisły na stadionie im. Henryka Reymana już kilkukrotnie gromadziły taką frekwencję. W trakcie starcia przeciwko Pogoni Grodzisk Mazowiecki na trybunach zasiadło 30 766 fanów, natomiast przy okazji meczu ze Śląskiem Wrocław było 32 710 kibiców.

Po raz ostatni ponad 30 tysięcy osób dopingowało Wisłę podczas rywalizacji z Odrą Opole, gdy na trybunach pojawiło się 32 583 widzów. Tym samym istnieje realna szansa, że po raz kolejny w tym sezonie frekwencja na Reymonta przekroczy tę granicę.

Czwartkowe starcie rozpocznie się o godzinie 19:00 i będzie pierwszą w historii oficjalną batalią derbową Wisły z Wieczystą.

