Młody obrońca Wisły o hicie z Polonią. „Pressing mocny, brakowało przestrzeni”

Jakub Krzyżanowski w meczu Wisły Kraków z Polonią Bytom (1:0) nie zapisał się w klasycznych statystykach. W rozmowie z Goal.pl obrońca wyjaśnił, co miało na to wpływ.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Jakub Krzyżanowski

Jakub Krzyżanowski po starciu Wisła – Polonia

Jakub Krzyżanowski w hicie 11. kolejki Betclic 1. Ligi nie strzelił gola ani nie zaliczył asysty, ale musiał wykonać ogrom pracy na skrzydle, mierząc się przede wszystkim z Kacprem Michalskim. Na temat pojedynków z tym graczem zawodnik wyraził kilka słów.

– Było widać, że gra przeciwko niemu nie jest łatwa. Pressing z jego strony był mocny i dobrze się ustawiał. Nie miałem tyle swobody co zwykle, ale najważniejsze, że wygraliśmy – mówił Jakub Krzyżanowski w rozmowie z Goal.pl.

Wisła najtrudniejsze mecze tego sezonu rozegrała dotąd z Miedzią Legnica i Polonią Bytom. Jak jednak zaznaczył młody gracz 13-krotnyvh mistrzów Polski obu rywali nie można ze sobą porównywać. – Miedź grała z nami bardziej cofnięta, Polonia z kolei bardzo wysoko i agresywnym pressingiem. To dwa różne mecze – podkreślił defensor.

Obrońca Białej Gwiazdy docenił bramkę zdobytą przez Jamesa Igbekeme

Wisła w starciu z beniaminkiem próbowała wielu rozwiązań ofensywnych. Od strzałów z dystansu, przez stałe fragmenty gry, aż po akcje skrzydłami. Ostatecznie zwycięstwo zapewnił strzał z pierwszej piłki Jamesa Igbekeme.

– Wachlarz naszych możliwości jest duży, bo jakość w drużynie jest wysoka. W drugiej połowie Polonia opadła z sił, a my coraz mocniej naciskaliśmy i w końcu udało się strzelić gola – zaznaczył Krzyżanowski.

Jakub Krzyżanowski po meczu #WISBYT 🎙️🎥 pic.twitter.com/N01dpxYz0n — Strefa R22 – wiślackie aktualności (@StrefaR22) September 29, 2025

Krzyżanowski odniósł się także do trafienia Nigeryjczyka, który zdobył swoją drugą bramkę w tym sezonie. – Każdy gol Jamesa jest ładny, oby strzelał jak najczęściej. Bardzo się cieszymy, że dał nam zwycięstwo – przyznał młody obrońca.

Przed Wisłą intensywny tydzień. Już w czwartek derbowe starcie z Wieczystą, a w niedzielę hit z Ruchem Chorzów.

Czytaj więcej: Trener Jop skomentował wyczyn pomocnika Wisły. „Huknął jak z armaty”