Wisła liderem, ale bez hurraoptymizmu. Błaszczykowski studzi emocje

fot. PressFocus Na zdjęciu: Jakub Błaszczykowski

Runda wiosenna pełna pułapek. Jakub Błaszczykowski ostrzega

Wisła Kraków jest na dobrej drodze w kierunku awansu do PKO BP Ekstraklasy. Trzynastokrotni mistrzowie Polski są aktualnie liderem Betclic 1. Ligi, legitymując się dorobkiem 43 punktów. Tymczasem nastroje lekko tonował były reprezentant Polski i jednocześnie legenda klubu.

– Myślę, że teraz runda rewanżowa będzie dużo cięższa i musimy być na nią gotowi. Trzeba koncentrować się na każdym najbliższym meczu, nie wybiegać pół roku do przodu, bo można tu dużo po drodze pogubić – powiedział Jakub Błaszczykowski w rozmowie z „Super Expressem”.

Były reprezentant Polski wprost mówił też o rywalach krakowskiej ekipy w rundzie wiosennej. – Bardzo się zbroją i wygląda na to, że będzie naprawdę ciekawie – dodał były piłkarz.

Wisła już 6 lutego wybiegnie na boisko w roli gospodarza, mierząc się z GKS-em Tychy. Spotkanie na Synerise Arenie odbędzie się w ramach 20. kolejki Betclic 1. Ligi. Faworytem rywalizacji jest Biała Gwiazda. W każdym razie drużyna ze Śląska, walcząc o ligowy byt, nie zamierza tanio sprzedać skóry.

Wisła z tyszanami po raz ostatni grała w sierpniu minionego roku. Wówczas po bardzo emocjonującym spotkaniu finalnie lepsza była ekipa z Krakowa (4:3). Ogólnie w pięciu ostatnich starciach między zespołami krakowianie byli górą dwukrotnie, dwa razy lepszy był GKS i raz padł remis. Miało to miejsce właśnie w ostatnim starciu między drużynami w Krakowie.