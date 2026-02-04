Maciej Rosołek zgodnie z medialnymi doniesieniami zmienił barwy klubowe w trakcie trwającego okna transferowego. Piłkarz w drugiej części sezonu będzie grał w Betclic 1. Lidze.

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Maciej Rosołek

Maciej Rosołek oficjalnie w Pogoni Siedlce

Maciej Rosołek ma za sobą ogólnie nieudany czas w GKS-ie Katowice. Po transferze z Piasta Gliwice były oczekiwania, aby piłkarz regularnie zdobywał bramki. Finalnie jednak w rundzie jesiennej 24-latek ani razu nie skierował piłki do siatki. W związku z tym podjął decyzję o grze na zapleczu PKO BP Ekstraklasy.

„Maciej Rosołek wraca do Pogoni! 24-letni napastnik po latach ponownie założy koszulkę macierzystego klubu. Rosołek stawiał pierwsze piłkarskie kroki w Pogoni. Od najmłodszych lat był wyróżniającą się postacią w swoim roczniku” – brzmi wiadomość opublikowana na oficjalnej stronie internetowej klubu z Siedlec.

Napastnik został wypożyczony do Pogoni na pół roku. Z kolei aktualny kontrakt Rosołka z GKS-em obowiązuje do końca czerwca 2027 roku. Ogólnie piłkarz ma na swoim koncie ponad 140 występów w elicie, notując w nich 17 trafień i 11 asyst. Z kolei w Betclic 1. Lidze jak na razie rozegrał 30 spotkań, strzelając 11 goli i zaliczając także trzy kluczowe podania.

Tymczasem do ligowego grania Pogoń wróci już w najbliższy piątek. Drużyna z Siedlec zmierzy się z Odrą Opole o godzinie 18:00. W pierwszej batalii z udziałem obu ekip w tej kampanii górą byli Niebiesko-czerwoni, którzy wygrali jednym trafieniem. Ogólnie w trzech ostatnich potyczkach za każdym razem zwyciężała Odra.