Wisła Kraków rywalizuje w tej kampanii o bezpośredni awans w Betclic 1. Lidze. Tymczasem w długiej rozmowie z Marcinem Ryszką w "Studio Reymonta" głos zabrał Igor Łasicki.

Igor Łasicki o walce o awans do PKO BP Ekstraklasy

Wisła Kraków plasuje się aktualnie na pierwszym miejscu w tabeli Betclic 1. Ligi, mając 39 punktów na koncie. Nad drugą Pogonią Grodzisk Mazowiecki gracze 13-krotnych mistrzów Polski mają przewagę siedmiu oczek. Tymczasem o tym, co najważniejsze na finiszu rozgrywek, głos zabrał defensor Białej Gwiazdy w rozmowie na kanale Studio Reymonta na platformie YouTube.

– Skupiamy się na tym, co jest ważne. Powiedzieliśmy sobie, że już odhaczamy tę rundę i zaczynamy wszystko od nowa. Ta runda poszła bardzo dobrze, wszyscy o tym wiemy. Niemniej, to już jest za nami. Nie możemy myśleć o przeszłości, bo czekają nas nowe, ciężkie mecze. Skupiamy się na tym, co jest teraz – zaznaczył Igor Łasicki w rozmowie z Marcinem Ryszką.

Zawodnik wypowiedział się też na temat relacji z trenerem Wisły.

– Mariusz Jop grał na wysokim poziomie i znakomicie rozumie piłkę nożną. Odzwierciedla to drużyna. Pokazujemy w tym sezonie, że potrafimy grać piękne mecze. To w dużej mierze zasługa trenera. Jest konkretny, każdy wie, co ma robić, czego oczekuje. Współpraca układa się bardzo dobrze i mam nadzieję, że tak będzie dalej, bo zmierzamy ku Ekstraklasie – podkreślił Łasicki.

30-letni zawodnik broni barw krakowskiej ekipy od lipca 2022 roku. W tym sezonie Łasicki wystąpił jak na razie w czterech meczach, spędzając na boisku 315 minut.

