Boniek wypunktował temat Papszuna. „Legia to inna rzeczywistość”

Zbigniew Boniek o Marku Papszunie

Zbigniew Boniek znany jest ze swoich nieszablonowych i wyrazistych wypowiedzi w mediach. Ostatnio były prezes PZPN napisał felieton na łamach Weszlo.com. W nim odniósł się do głośnego tematu związanego z możliwą przeprowadzką trenera Marka Papszuna z Rakowa Częstochowa do Legii Warszawa.

„Oczywiście można było dokonać transferu, bo nikt nikomu nie każe być niewolnikiem. Ale trzeba było zrobić to w odpowiednim timingu, czyli po sezonie. Tutaj też się kłania nowy przepis PZPN, nie wiadomo po co ani przez kogo wymyślony” – napisał Boniek w swoim materiale.

„Marek Papszun na pewno jest dobrym trenerem i o tym wszyscy wiemy, bo udowodnił to w Rakowie Częstochowa. Ale Raków a Legia to dwie zupełnie inne rzeczywistości. Prestiż, presja i odpowiedzialność za wynik są w Warszawie zupełnie inne niż w Częstochowie. Pan Marek też nie jest antidotum na wszystkie problemy. Trzeba będzie zobaczyć, jaka będzie jego pozycja w Legii. Pan Marek jest osobą, która lubi, gdy decyduje prawie o wszystkim w klubie” – czytamy dalej we wpisie Bońka.

Papszun wrócił do Rakowa w lipcu 2024 roku. Aktualny kontrakt 61-latka z klubem z Częstochowy obowiązuje natomiast do końca czerwca 2026 roku. W swojej drugiej przygodzie z Medalikami prowadził drużynę w 61 spotkaniach. Bilans trenera to 1,93 punktu na mecz.

