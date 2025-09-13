Wisła Kraków zremisowała z Odrą Opole (2:2) w 9. kolejce Betclic 1. Ligi. Gospodarze dwukrotnie musieli odrabiać straty, a końcowy wynik to kolejne rozczarowanie dla fanów Białej Gwiazdy.

PressFocus Na zdjęciu: Wisła Kraków - Odra Opole

Biała Gwiazda po raz kolejny zawodzi

Wisła Kraków pozostaje głównym faworytem do awansu do PKO BP Ekstraklasy. Przed wrześniową przerwą reprezentacyjną Biała Gwiazda była na czele ligowej tabeli, a imponująco wyglądała szczególnie siła ofensywna. W siedmiu meczach zdobyła aż 28 bramek.

W poprzedniej kolejce podopieczni Mariusza Jopa, po serii sześciu kolejnych zwycięstw, musieli jednak uznać wyższość Miedzi Legnica, przegrywając (0:2). W sobotę Wisła przystępowała do starcia z Odrą Opole w ramach 9. kolejki Betclic 1. Ligi jako zdecydowany faworyt. Rywale zajmowali miejsce tuż nad strefą spadkową i byli jedną z najsłabszych drużyn w lidze pod względem skuteczności – raptem sześć trafień.

Na pierwsze trafienie na stadionie przy Reymonta kibice czekali zaledwie do 8. minuty. Tomas Prikryl posłał piłkę w pole karne, a interweniujący Kamil Broda popełnił fatalny błąd przy wybiciu. Futbolówka spadła prosto pod nogi Adriana Purzyckiego, który bez zastanowienia skierował ją do siatki. Wisła niespodziewanie musiała odrabiać straty na własnym stadionie.

Niepewne wyjście z bramki i Odra Opole prowadzi w Krakowie ❗



Odpowiedź Białej Gwiazdy nadeszła w 32. minucie. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego pod bramką gości zrobiło się ogromne zamieszanie. Najlepiej w całej sytuacji odnalazł się Wiktor Biedrzycki, który mocnym strzałem strzelił swojego trzeciego gola w tym sezonie.

Po przerwie to opolanie ponownie zaskoczyli gospodarzy. W 54. minucie Szymon Kobusiński wykorzystał błąd defensywy krakowian i pewnym strzałem zdobył bramkę. Gospodarze odpowiedzieli dwanaście minut później. Maciej Kuziemka potężnym uderzeniem doprowadził do wyrównania. Więcej bramek już nie padło i mecz zakończył się podziałem punktów, który jest rozczarowujący dla gospodarzy. Przed Białą Gwiazdą teraz wyjazdowe starcie z Górnikiem Łęczna, natomiast Odra zmierzy się ze Stalą Rzeszów.

Wisła Kraków – Odra Opole 2:2 (1:1)

0:1 Adrian Purzycki 8′

1:1 Wiktor Biedrzycki 32′

1:2 Szymon Kobusiński 54′

2:2 Maciej Kuziemka 66′