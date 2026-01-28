Wisła Kraków zapowiada wielkie świętowanie. Wkrótce plan na 120-lecie

SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Jarosław Królewski

Wisła szykuje się do hucznych obchodów

Wisła Kraków przyzwyczaiła do tego, że dba o swoją historię oraz tradycje, dlatego od miesięcy zapowiadała również konkretne działania pod kątem uczczenia 120-lecia istnienia klubu. W środę odbyła się oficjalna konferencja prasowa, podczas której ujawniono rywala na mecz jubileuszowy. To znane na całym świecie Wrexham AFC, o którym zrobiło się bardzo głośno z dwóch powodów – przejęcia przez gwiazdy Hollywood, w tym Ryana Reynoldsa, a także serialu dokumentalnego produkcji Disneya. Mecz jest zaplanowany na 11 lipca, choć termin może się jeszcze zmienić.

Dla Wisły Kraków to szansa, aby trafić na niedostępne dotąd rynki. Nie jest tajemnicą, że klub ciężko pracuje nad ekspozycją marki, w czym pomóc ma Peter Moore.

– Wisła Kraków istnieje od 120 lat, ponieważ zawsze opierała się na trzech filarach: historii, odwagi i kibicach. Kryzys z 2019 roku pokazał, że nowoczesny futbol nie może funkcjonować bez zaufania i prawdziwego partnerstwa z fanami. Mecz jubileuszowy z Wrexham jest symboliczny – to spotkanie dwóch klubów, które udowodniły, że nawet w najtrudniejszych momentach można się odbudować, nie tracąc swojej tożsamości – przekazał Jarosław Królewski w oficjalnym komunikacie.

Konkretny plan już wkrótce

Mecz z Wrexham to oczywiście tylko jeden z elementów hucznych obchodów jubileuszu. Jest natomiast nieco za wcześnie, aby zdradzać pozostałe szczegóły. Królewski zakłada, że konkretny plan zostanie opublikowany przed pierwszym wiosennym meczem Wisły.

– Nasz scenariusz na obchody będzie bardzo urozmaicony, urozmaicenie to słowo klucz. Zarówno wiele rzeczy sportowych, jak i kulturalnych. Planujemy ważne, ciekawe rzeczy, chcemy to zrobić w sposób profesjonalny. Myślę, że jeszcze przed pierwszym meczem uzyskacie dostęp do bardziej szczegółowego harmonogramu. Chciałbym zaznaczyć, że pewne rzeczy mogą się zmienić, być może rozegramy jeszcze jeden mecz – wytłumaczył właściciel Wisły Kraków.