Wisła Kraków ogłosiła rywala na mecz jubileuszowy. Klub z medialnego topu

Wisła Kraków w tym roku świętuje 120-lecie istnienia. Z tego powodu władze klubu przygotowały szereg wydarzeń. Jednym z nich będzie mecz towarzyski ze znanym rywalem.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Zawodnicy Wisły Kraków

Wisła zmierzy się ze znanym rywalem

Wisła Kraków świętuje w tym roku 120-lecie istnienia klubu. Liczy, że ten czas będzie dla niej wyjątkowy. Ma wiele do zrobienia zarówno na boisku, jak i poza nim. Drużyna walczy o upragniony awans do Ekstraklasy i jest tego bliska, bowiem na półmetku sezonu zajmuje pierwsze miejsce w tabeli. Wkrótce wznowi ligowe zmagania po zimowej przerwie, rozpoczynając od domowego meczu z GKS-em Tychy.

Czas na jubileuszowe aktywności nadejdzie po sezonie 2025/2026. Jednym z punktów jest mecz pokazowy z zagranicznym rywalem. Jarosław Królewski od miesięcy mówił o dużych staraniach w tym aspekcie, a jednocześnie trudnościach z uwagi na napięty terminarz rozgrywek europejskich oraz nadchodzący mundial.

Przy okazji środowej konferencji prasowej Królewski ujawnił, z kim Wisła Kraków zmierzy się w letniej przerwie. Będzie to walijski Wrexham AFC, który w tym sezonie walczy o awans do Premier League. Na półmetku rozgrywek zajmuje miejsce barażowe, tracąc jedenaście punktów do lokaty, która gwarantuje bezpośredni awans do angielskiej elity.

Biała Gwiazda ma się zmierzyć z tym rywalem 11 lipca 2026 roku. Oba kluby łączy osoba Petera Moore’a, który doradza władzom Wrexham AFC.

W 2020 roku Wrexham AFC trafił na pierwsze strony brytyjskich gazet, gdyż został przejęty przez aktorów Hollywood – Ryana Reynoldsa oraz Roba McElhenney’ego. Światową sławę zapewnił z kolei serial dokumentalny produkcji Disneya.