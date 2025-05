Wisła Kraków osłabiona przed ważnym meczem. Dwaj obrońcy wciąż nieobecni

Wisła Kraków przygotowuje się do piątkowego meczu ze Stalą Stalowa Wola. Podczas konferencji klub potwierdził, że nie zagrają w nim między innymi Mariusz Kutwa oraz Wiktor Biedrzycki.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Wisły Kraków

Wisła w niepełnym składzie. Absencje obrońców się wydłużają

Wisła Kraków zapewniła już sobie udział w barażach o awans do Ekstraklasy. Pozostały dwie kolejki sezonu zasadniczego, kiedy to drużyny powalczą o jak najwyższą lokatę i potencjalne mecze przed własną publicznością. W chwili obecnej Biała Gwiazda zajmuje piąte miejsce, z takim samym dorobkiem punktowym, co czwarta Miedź Legnica.

W piątek ekipa Mariusza Jopa podejmie na swoim terenie rywala ze strefy spadkowej. Stal Stalowa Wola nie ma już matematycznych szans na utrzymanie w stawce, dlatego faworyt może być tylko jeden. Podczas czwartkowej konferencji klub potwierdził, że nie przystąpi do tego meczu w pełnym składzie. Zabraknie między innymi Mariusza Kutwy oraz Wiktora Biedrzyckiego – obaj obrońcy pauzują od pewnego czasu i w dalszym ciągu nie wrócili do pełnej sprawności. Kibicom szkoda w szczególności młodego stopera, który prezentował wysoki poziom, gdy tylko pojawiał się na boisku.

Na środku defensywy Białej Gwiazdy powinien w piątek zagrać duet Alan Uryga – Igor Łasicki. Niewykluczone, że przy korzystnym wyniku na murawie zamelduje się Joseph Colley, który po wielu miesiącach przerwy zaczął być wreszcie włączany do kadry meczowej.

Piątkowy mecz Wisła Kraków – Stal Stalowa Wola rozpocznie się o godzinie 20:30.