Wisła Kraków myśli strategicznie. Padła konkretna deklaracja

Wisła Kraków będzie grać na arenie ze sponsorem tytularnym. Z kolei prezes klubu, Jarosław Królewski, opowiedział o planach związanych z tym, aby Wisła została operatorem stadionu.

fot. Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Jarosław Królewski

Wisła Kraków celuje w bycie operatorem stadionu

Wisła Kraków rywalizuje w tej kampanii o awans do PKO BP Ekstraklasy. Tymczasem prezes klubu, Jarosław Królewski, robi wszystko, aby kwestie finansowe się zgadzały. W trakcie minionego weekendu firma Synerise, której jest właścicielem, została sponsorem tytularnym areny przy ulicy Reymonta. Ambicje szefa klubu sięgają jednak znacznie wyżej.

– Czy to pierwszy krok do bycia operatorem stadionu? To jest nasz plan na najbliższe lata. Rok, może dwa–trzy… Coraz lepiej rozumiemy ekonomię funkcjonowania stadionu, jak nim zarządzać i jakie są jego możliwości – mówił Królewski cytowany przez Dzienniksport.pds.edicom.pl.

– Pomagają w tym także mecze Szachtara Donieck, oswajamy się zarówno z ograniczeniami, jak i z potencjałem obiektu. Coraz pewniej się w tym czujemy i mamy też wiele pomysłów na komercjalizację. Mam nadzieję, że to nie jest ostatni krok – zaznaczył prezes.

Krakowska ekipa aktualnie przebywa na zgrupowaniu w Turcji, gdzie ma do rozegrania jeszcze dwa mecze kontrolne. Zmierzy się w nich kolejno z Kołosem Kowaliwka oraz Mladą Boleslav. Do ligowego grania Wisła wróci natomiast w lutym. W pierwszym oficjalnym meczu w 2026 roku zmierzy się z GKS-em Tychy. Spotkanie odbędzie się 6 lutego o godzinie 20:30. W pierwszym starciu w tym sezonie pomiędzy drużynami górą byli krakowianie, którzy wygrali jednym golem (4:3).