Wisła Kraków myśli strategicznie. Padła konkretna deklaracja

10:44, 19. stycznia 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Dzienniksport.pds.edicom.pl

Wisła Kraków będzie grać na arenie ze sponsorem tytularnym. Z kolei prezes klubu, Jarosław Królewski, opowiedział o planach związanych z tym, aby Wisła została operatorem stadionu.

Jarosław Królewski
Obserwuj nas w
fot. Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Jarosław Królewski

Wisła Kraków celuje w bycie operatorem stadionu

Wisła Kraków rywalizuje w tej kampanii o awans do PKO BP Ekstraklasy. Tymczasem prezes klubu, Jarosław Królewski, robi wszystko, aby kwestie finansowe się zgadzały. W trakcie minionego weekendu firma Synerise, której jest właścicielem, została sponsorem tytularnym areny przy ulicy Reymonta. Ambicje szefa klubu sięgają jednak znacznie wyżej.

– Czy to pierwszy krok do bycia operatorem stadionu? To jest nasz plan na najbliższe lata. Rok, może dwa–trzy… Coraz lepiej rozumiemy ekonomię funkcjonowania stadionu, jak nim zarządzać i jakie są jego możliwości – mówił Królewski cytowany przez Dzienniksport.pds.edicom.pl.

– Pomagają w tym także mecze Szachtara Donieck, oswajamy się zarówno z ograniczeniami, jak i z potencjałem obiektu. Coraz pewniej się w tym czujemy i mamy też wiele pomysłów na komercjalizację. Mam nadzieję, że to nie jest ostatni krok – zaznaczył prezes.

Krakowska ekipa aktualnie przebywa na zgrupowaniu w Turcji, gdzie ma do rozegrania jeszcze dwa mecze kontrolne. Zmierzy się w nich kolejno z Kołosem Kowaliwka oraz Mladą Boleslav. Do ligowego grania Wisła wróci natomiast w lutym. W pierwszym oficjalnym meczu w 2026 roku zmierzy się z GKS-em Tychy. Spotkanie odbędzie się 6 lutego o godzinie 20:30. W pierwszym starciu w tym sezonie pomiędzy drużynami górą byli krakowianie, którzy wygrali jednym golem (4:3).

POLECAMY TAKŻE

Piłkarze Wisły Kraków
Królewski ogłosił ws. zimowych transferów. Kadra Wisły już kompletna?
Piłkarze Wisły Kraków
Wisła Kraków odrzuciła ofertę ponad miliona euro! Aż trudno uwierzyć
Jarosław Królewski
„Dogadaliśmy się”. Królewski potwierdził, dobre wieści dla kibiców Wisły Kraków