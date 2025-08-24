Wisła Kraków rozbiła spadkowicza z Ekstraklasy. Hat-trick Angela Rodado [WIDEO]

Wisła Kraków nie zostawiła żadnych złudzeń Śląskowi Wrocław w niedzielnym meczu 7. kolejki Betclic 1. Ligi. Angel Rodado skompletował hat-tricka przy Reymonta.

PressFocus Na zdjęciu: Angel Rodado

Hat-trick Angela Rodado i pewne zwycięstwo Wisły nad Śląskiem

Wisła Kraków imponuje na starcie sezonu Betclic 1. Ligi. Biała Gwiazda przed niedzielnym meczem ze Śląskiem Wrocław zdobyła aż 23 bramki, a w ostatniej kolejce piłkarze Mariusza Jopa rozgromili Znicza Pruszków (7:0). Wygląda na to, że ofensywa krakowskiego klubu funkcjonuje bez zarzutu.

W tym tygodniu Wisła wzmocniła się Raoulem Gigerem i Ervinem Omiciem, natomiast Joshua Zimmerman nie przeszedł testów medycznych i nie dołączył do drużyny. Tymczasem spadkowicz z Ekstraklasy, po trudnym początku sezonu zdołał wygrać trzy z czterech ostatnich meczów, co wskazuje na poprawę formy pod wodzą trenera Ante Simundzy.

Krakowski zespół objął prowadzenie już w 12. minucie. Do siatki trafił Angel Rodado po świetnym podaniu Jakuba Krzyżanowskiego. Chwilę później hiszpański napastnik ponownie pokazał swoją klasę. W 16. minucie kapitalnie odwrócił się w polu karnym i z bardzo ostrego kąta pokonał golkipera wrocławian.

ALEŻ OTWARCIE MECZU W KRAKOWIE!



Angel Rodado 2⃣:0⃣ Śląsk Wrocław!



Chwilę po zmianie stron trafienie dla Białej Gwiazdy zanotował Wiktor Biedrzycki. W 63. minucie Angel Rodado skompletował hat-tricka przed własną publicznością, dzięki czemu ma na swoim koncie już 10 goli w obecnym sezonie. Wynik w 84. minucie ustalił Ardit Nikaj po asyście Krzyżanowskiego. Wisła z dorobkiem 18 punktów jest liderem tabeli Betclic 1. Ligi. Już w piątek (29 sierpnia) krakowianie zmierzą się z Miedzią w Legnicy.

Wisła Kraków – Śląsk Wrocław 5:0 (2:0)

1:0 Angel Rodado

2:0 Angel Rodado

3:0 Wiktor Biedrzycki 47′

4:0 Angel Rodado 63′

5:0 Ardit Nikaj 84′