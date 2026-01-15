Wisła Kraków przekazała złe wieści. Wielki pech skrzydłowego

Wisła Kraków poinformowała o kontuzji Marko Bozicia. Skrzydłowego czeka kilka tygodni przerwy od gry. Urazu nabawił się podczas sparingu.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Marko Bozić

Wisła nie będzie mogła na niego liczyć od początku rundy

Wisła Kraków w środę rozegrała swój pierwszy sparing podczas zimowych przygotowań. Zremisowała 1-1 z serbskim FK Mladost Lucani, choć to nie wynik był najważniejszy. Mariusz Jop wystawił do gry wszystkich zawodników, których zabrał na obóz do Turcji. Na boisku nie pojawił się Wiktor Biedrzycki, co było rezultatem drobnych problemów zdrowotnych.

W wyjściowym składzie znalazł się Marko Bozić, który zgodnie z ustaleniami nie wyszedł już na drugą połowę. W przeciwieństwie do pozostałych zawodników, skrzydłowy udał się natomiast do szpitala, gdyż w trakcie meczu doznał kontuzji.

Sztab Wisły nie wiedział, z jak poważnym problemem ma do czynienia. Bozić przeszedł szczegółowe badania, a w czwartek klub opublikował komunikat, który na pewno nie ucieszy kibiców. Austriak nabawił się urazu więzadłowego oraz uszkodzenia stawu skokowego. Przewidywana przerwa od gry sięga nawet ośmiu tygodni. Bozić oczywiście nie będzie do dyspozycji Jopa na starcie rundy wiosennej.

Marko Bozić przeszedł kompleksowe badania po urazie doznanym podczas meczu sparingowego na zgrupowaniu w Turcji. Rezonans i badania radiologiczne wykazały wielowięzadłowy uraz stawu skokowego wraz z uszkodzeniem kości strzałkowej. Wstępna diagnoza dotycząca przerwy zawodnika w… pic.twitter.com/0qXLmI9nDe — Wisła Kraków (@WislaKrakowSA) January 15, 2026

27-latka od początku przygody z Wisłą prześladują problemy zdrowotne. Do drużyny dołączył późno i zaraz po debiucie wypadł z gry na kilka tygodni. Do tej pory wystąpił dla Białej Gwiazdy osiem razy, notując jedną asystę.