Wisła Kraków może mieć problem. Kluczowy piłkarz doznał kontuzji!

PressFocus Na zdjęciu: Mariusz Jop

Angel Rodado zszedł z kontuzją, gwiazdor Wisły ma problem z barkiem

Wisła Kraków przed piątkowym starciem z Kotwicą Kołobrzeg zajmowała 6. miejsce w Betclic 1. Lidze. “Biała Gwiazda” od początku rywalizacji z drużyną Piotra Tworka miała wyraźną przewagę, lecz nie potrafiła przekuć tego na bramkę. Worek z bramkami otworzyli goście, zdobywając bramkę w drugiej połowie z rzutu karnego. Gospodarze momentalnie wyrównali kilka minut później.

Po dwudziestu minutach od wznowienia drugiej części gry Wisła Kraków była już na prowadzeniu. Arbiter spotkania po analizie VAR podyktował jedenastkę dla zespołu Mariusza Jopa. Do piłki ustawionej na jedenastym metrze podszedł Angel Rodado, zdobywając gola.

Chwilę później największa gwiazda krakowskiego klubu musiała opuścić boisko. Rodado w walce o piłkę zderzył się z obrońcą Kotwicy – Tomaszem Wełną. Po starciu z piłkarzem drużyny przeciwnej Hiszpan nie był w stanie kontynuować gry, wskazując na problem z barkiem. Szkoleniowiec 13-krotnych mistrzów Polski został więc zmuszony do przeprowadzenia zmiany. Aktualnego lidera klasyfikacji strzelców Betclic 1. Ligi na murawie w 71. minucie meczu zastąpił Oliwier Sukiennicki.

Rodado w trwającym sezonie wystąpił w 35 meczach we wszystkich rozgrywkach. Na swoim koncie ma 25 bramek i 10 asyst. jego umowa z Wisłą Kraków obowiązuje do czerwca 2027 roku. Portal Transfermarkt wycenia go na 1,2 miliona euro. Przed rozpoczęciem meczu z Kotwicą o przyszłości 28-latka w rozmowie z TVP Sport mówił Vullnet Basha, czyli dyrektor sportowy klubu z Krakowa.